كاني ويست يطوي صفحة كيم كاردشيان ويبحث عن مغامرة جديدة ‎

عبر مغني الراب الأمريكي كاني ويست، عن رغبته في مواعدة فنانة وشخصية مبدعة بمجرد الانتهاء رسميا من طلاقه من زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان.

وكشفت وسائل الإعلام العالمية، أن ويست البالغ من العمر 43 عاما، يريد الارتباط بشخص أكثر إبداعا في مستواه ويتحدث بنفس لغته كفنان.

وبالنسبة لكيم كاردشيان، فهي تركز الآن على أطفالها الأربعة، بالإضافة إلى بناء علامتها التجارية KKW Beauty، وخط الملابس الداخلية SKIMS، كما يمكن أن تدخل إلى عالم السياسة في المستقبل.

ولا يبدو أن كيم تتطلع إلى التسرع في الدخول في علاقة أخرى بمجرد الانتهاء من زواجها الذي دام سبع سنوات، بالرغم من انتشار الشائعات بوجود علاقة بمغني الراب دريك.

وفي الأسبوع الماضي، أشارت التقارير إلى أن كاني ويست طلب في أوراقه بالمحكمة حضانة قانونية مشتركة لأطفالهما، وإنهاء الحق في النفقة الزوجية من كلا الجانبين، وقال إن سبب الطلاق اختلافات لا يمكن التوفيق بينها.

وكان قد تواعد الثنائي في عام 2012 وأعلنا خطبتهما في عام 2013، وتزوجا في حفل فخم في مايو 2014، ولديهما أربعة أطفال، وهم: نورث وشيكاغو وسانت وسالم.

يُذكر أن كاني ويست واعد سابقا عددا من عارضات الأزياء، من بينهن: عارضة ”فيكتوريا سيكرت“، شانيل إيمان والعارضة أمبر روز التي بدأت حياتها المهنية في فيديو كليب خاص به.