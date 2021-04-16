بسبب مريم حسين.. هبة الدري ترد على السخرية من مشهد "العزاء" في مسلسل "الروح والرية"

خرجت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، هبة الدري، عن صمتها إزاء السخرية من مشهد ”العزاء“، في مسلسلها ”الروح والرية“، الذي يعرض ضمن دراما شهر رمضان.

وسادت حالة من السخرية تارة والجدل تارة أخرى؛ بسبب مشهد ”العزاء“، عندما دار حوار بين امرأة كبيرة وطفلة في عزاء والدتها، فقالت لها الأولى: ”عظم الله أجركم“، فكان رد الطفلة: ”أيامك سعيدة“.

وقالت هبة الدري، بطلة العمل في معرض توضيحها، إنه لا يوجد خطأ في النص أو الحوار كما اعتقد البعض.

وأضافت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، أن هذا المشهد مقصود بأن يظهر رد فعل الطفلة بهذه الطريقة، كي يعكس للمشاهد أنها ليست مدركة هول الفاجعة.

ونشرت هبة الدري، خلال مقطعها نص المشهد من السيناريو، معقبة أنه عند مشاهدة هذا المشهد بتركيز سيلاحظ الجميع أن هذا الرد كان متعمدا، كي يكشف أن الطفلة ليست على دراية بالتعامل في مثل هذه المواقف.

ويأتي رد هبة الدري، كون المشهد أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر التريند بسبب حديث المتابعين عنه، فضلا عن سخرية الفنانة المغربية المقيمة في دبي مريم حسين منه.

وكانت مريم حسين، قد ظهرت في مقطع فيديو للرد على سؤال إحدى متابعيها عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، بشأن عدم مشاركتها في المسلسلات الخليجية، فجاء الرد: ”إن شاء الله تبيني أنا واحدة تقولي عظم الله أجرك.. أرد أقولها أيامك سعيدة.. طبعا لا“.

وتلعب هبة الدري، دور البطولة المطلقة في دراما رمضان هذا العام، من خلال مسلسل ”الروح والرية“.