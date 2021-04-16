نادية مصطفى تهاجم رامز جلال بعد سخريته من زوجها في برنامجه

هاجمت الفنانة المصرية نادية مصطفى مواطنها الفنان رامز جلال؛ بسبب سخريته من زوجها الفنان أركان فؤاد، خلال حلقة أمس، من برنامج ”رامز عقله طار“، التي كان ضيفها المطرب الشعبي حمو بيكا والراقصة لوردينا.

وانتقدت نادية مصطفى في منشور عبر صفحتها بموقع ”فيسبوك“، ما قاله رامز جلال لحمو بيكا بأنه لا يستطيع السير أو اللعب جيدا داخل إحدى الألعاب؛ بسبب حذاء أركان فؤاد الذي يرتديه.

وكتبت نادية مصطفى قائلة: ”مفهمتش إيه الايفيه أو إيه اللي يضحك في إنه يقوله مانت لازم تقع مانت لابس جزمة أركان فؤاد وإذا كان دا هزار فهو هزار سخيف وغير مقبول“.

وأضافت المطربة المصرية: ”مش كفاية بيتريق على اللي جايبهم هيتريق كمان على الناس المحترمة اللي قاعدين في بيوتهم وفي حالهم“.

https://www.facebook.com/nadia.mostafa.790/posts/10224938007987676

ويعرب الكثير من المشاهير والفنانين الذين يستضيفهم رامز جلال ببرامجه عن غضبهم من التعليقات التي يقولها عليهم، والتي تمتلئ في الكثير من الأحيان بالسخرية والكلمات الجارحة.

ويقوم رامز جلال بتصوير برنامجه الجديد ”رامز عقله طار“ في الرياض، بإحدى مدن الملاهي الجديدة، ويستعين بالفنان السعودي حسن عسيري لإيهام الضيوف أن البرنامج طبيعي.