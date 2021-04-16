شيماء سبت ترد على منتقدي مبالغتها في أداء شخصيتها بمسلسل "ممنوع التجول"

خرجت الفنانة البحرينية شيماء سبت، عن صمتها إزاء الانتقادات التي طالتها بشأن مبالغتها في أداء دورها من خلال مسلسل ”ممنوع التجول“، الذي يقوم ببطولته الفنان السعودي الكوميدي ناصر القصبي.

وانطلقت تلك الانتقادات على خلفية طريقة بكائها في أحد المشاهد بالمسلسل، حيث وصفها البعض ”بالمضحكة“، موضحة أنها تحترم كافة وجهات النظر التي كان بعضها يشيد بها وبعضها ينتقدها.

وعقبت شيماء سبت في تصريحات لبرنامج ”تفاعلكم“ على قناة العربية، أن المبالغة يكون مسموحا بها في بعض الأحيان بالأعمال الكوميدية، معربة عن سعادتها بالصعود لقائمة التريند في بلدها الثاني السعودية.

وأضافت شيماء سبت أنها كانت تجسد مشهدا لفتاة توفي والدها في ذات اليوم الذي تم فرض حظر التجوال فيه، وبينت أن شقيقها لا يريد أن يُشعر أحدا بهذا الأمر، وأكدت أن طريقة بكائها هنا مبررة.

وأشارت شيماء سبت إلى أنها كانت ستقوم بتصوير أكثر من حلقة في المسلسل، غير أن ارتباطها بتصوير مشاهدها في مسلسل ”بنات مسعود“ لم يمكنها من زيادة حلقاتها في ”ممنوع التجول“.