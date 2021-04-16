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الفنانة صمود الكندري: لا علاقة لزواجي بقرار اعتزالي التمثيل
تاريخ النشر: 16 أبريل 2021 2:44 GMT
تاريخ التحديث: 16 أبريل 2021 3:20 GMT

الفنانة صمود الكندري: لا علاقة لزواجي بقرار اعتزالي التمثيل

نفت الفنانة والمنتجة الكويتية صمود الكندري، أن قرار اعتزالها التمثيل كان بسبب بزواجها. وقالت صمود الكندري في مقابلة تلفزيونية، إن "قرار اعتزالها لا صلة له

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المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

نفت الفنانة والمنتجة الكويتية صمود الكندري، أن قرار اعتزالها التمثيل كان بسبب بزواجها.

وقالت صمود الكندري في مقابلة تلفزيونية، إن ”قرار اعتزالها لا صلة له بزواجها على الإطلاق، حيث كانت تخطط لاعتزال التمثيل في فترة معينة من عمرها“.

وأضافت أن قرار اعتزال التمثيل ”كان نابعا من قناعة شخصية وترتيب وخطة خاصة بها“.

ونفت صمود الكندري ما قيل على ألسنة البعض بأنها لا تقوم بإنتاج أعمال إلا لأصدقائها فقط ولا تعمل مع أشخاص يوجد بينهما خلافات معه، مشيرة إلى أنها أنتجت عملا شاركت فيه الفنانة ريم أرحمة بالرغم من وجود سوء تفاهم بينهما.

وأعلنت صمود الكندري، في يوليو الماضي، أنها ”قررت الابتعاد عن التمثيل في هذه الفترة وخلال العام القادم وربما لسنوات“.

وأضافت أن ”لديها إحساس بأن الوقت هذه الفترة مزعج على الصعيد العام.. في كل الأحوال راح أختفي السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها وخلال السنوات القادمة“.

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