المحامي سامح سامي يطلق زوجته الفنانة هالة صدقي عبر مقطع فيديو

طلق المحامي المصري سامح سامي، زوجته الفنانة المصرية هالة صدقي، عبر مقطع فيديو بثه من مكان إقامته في أمريكا، وذلك على خلفية التصريحات التي أطلقتها مؤخرا في مقابلاتها التلفزيونية.

وقال سامي في مقطع الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام محلية، إنه كلف وكيله القانوني في مصر بإنهاء إجراءات الطلاق بشكل رسمي.

وانتقد زوج هالة صدقي موقفها عندنا ”شمتت في وفاة والده، كما اتهمته بأنه السبب في وفاة والدتها“.

ويأتي ذلك الطلاق على ذات الطريقة التي قام بها المغني العراقي علي يوسف، قبل أيام عندما طلق زوجته الفنانة الكويتية هند البلوشي، عبر مقطع بث مباشر من خلال حسابه في ”انستغرام“.

وشهدت الفترة الأخيرة، صراعا بين هالة صدقي وزوجها، إذ أعلنت في وقت سابق أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد زوجها ومحاميه صالح السقا الذي ”شهّر بها“، وكذلك قدمت بلاغا ضد المواقع التي نشرت أخبارا مغلوطة عنها.

وقالت إن كل ما ذكره زوجها عنها في حديثه في أحد البرامج، الذي تضمن أنها ليس لديها القدرة على الإنجاب، كلام ليس له أساس من الصحة.

وأضافت أنها احترمت اختيار زوجها أنه يريد السفر إلى أمريكا لكن رفضت أن تسافر معه، وتحملت 5 سنوات من ”الإهانات“ على فيسبوك.

وفي مارس الماضي، رد سامح على التصريحات التي أدلت بها هالة في أحد اللقاءات التلفزيونية بشأن رفضه الإنفاق على أبنائه وعدم إقامتها أي دعاوى قضائية ضده، متهما إياها بـ“الكذب والافتراء، خاصة أنها أخذت منه 200 ألف جنيه مصاريف لأبنائه في ديسمبر، بالإضافة لـ50 ألف جنيه إسترليني“، على حد قوله.