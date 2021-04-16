ريم النجم ترد مجددا على منتقدي ظهورها مع راغب علامة.. وتصفهم بـ"متصيدي الزلات"

أعربت الإعلامية السعودية المقيمة في الكويت، ريم النجم، عن استهجانها مجددا من الانتقادات التي تعرضت لها عقب نشر مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ”تتغزل“ بالفنان اللبناني راغب علامة.

وكانت ريم النجم قد نشرت نهاية العام الماضي، مقطع فيديو ظهرت فيه أثناء لقائها بشكل مفاجئ بالفنان اللبناني، وقالت له: ”تدري لمة شفتك ارتفعت حرارة جسمي“، وهي ما عرضها لانتقادات واسعة.

وقالت النجم خلال لقاء متلفز لها ببرنامج ”وياكم“ الذي يقدمه الإعلاميين صالح الراشد ودانا الطويرش، إن ”نشرها مقطع فيديو مقابلتها مع راغب علامة جاء لإبداء إعجابها الشديد به بعد أن قابلته بالصدفة في إحدى الأماكن العامة“.

وأضافت أن ”رد فعلها كان عفويا وتلقائيا لأنها لم تكن تتوقع أن تقابل بالصدفة نجم بحجم راغب علامة، وفوجئت بعدها بالانتشار الواسع للفيديو على مواقع التواصل“.

وتابعت أن ”أصحاب العقول النظيفة سيرون الموضوع عادي للغاية، ولكن من يرغبون في تصيد الزلات سيجدون أن الفيديو غير طبيعي“.

من جانب آخر، نفت ريم النجم تعمدها ”الدلع الزائد“، خلال لقاءاتها وظهورها على مواقع التواصل، مشيرة إلى أن ”هذه طبيعتها ولا تتصنع“.