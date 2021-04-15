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مصر.. إصابة الفنانتين دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبدالعزيز بكورونا
تاريخ النشر: 15 أبريل 2021 21:53 GMT
تاريخ التحديث: 15 أبريل 2021 22:45 GMT

مصر.. إصابة الفنانتين دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبدالعزيز بكورونا

أصيبت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية النتائج. وعلم

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المصدر: محمد الشعراوي - إرم نيوز

أصيبت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية النتائج.

وعلم موقع ”إرم نيوز“ من مصادر خاصة داخل كواليس تصوير مسلسل ”عالم موازي“، الذي تقوم ببطولته دنيا سمير غانم، أن العمل توقف تصويره تماما بعد إصابة 9 أشخاص بالفيروس.

وكشفت المصادر أن ”دنيا سمير غانم ووالدتها تخضعان للعزل المنزلي، وتتناولان البروتوكول العلاجي المقرر لمرضى كورونا من جانب وزارة الصحة المصرية“.

وأشارت إلى أن ”دنيا ووالدتها بحالة مستقرة، كما أن منتج المسلسل هشام جمال من بين المصابين بكورونا ويخضع أيضا للعزل المنزلي وحالته مستقرة، إضافة إلى 6 أشخاص آخرين ضمن فريق العمل من بين المصابين“.

وكان من المقرر عرض مسلسل ”عالم موازي“ في النصف الثاني من شهر رمضان الجاري لينافس في سباق الماراثون، حيث يشارك في بطولته، بجانب دنيا سمير غانم، الفنانون عمرو وهبة وشيماء سيف وإسلام إبراهيم ودلال عبدالعزيز، وغيرهم، وهو من إنتاج هشام جمال وبالشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

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