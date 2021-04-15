معتز مطر يعلن عودة برنامجه عبر صفحاته الشخصية

أعلن الإعلامي المصري، المحسوب على معسكر جماعة الإخوان المسلمين في تركيا، معتز مطر، اليوم الخميس، عن استئناف تقديم برنامجه ”مع معتز“ خلال شهر رمضان عبر قناتيه على ”يوتيوب“ وصفحته بـ“فيسبوك“.

وكان مطر قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن توقف برنامجه الذي يذاع على قناة ”الشرق“ التي تبث من تركيا وتركز على انتقاد النظام المصري، وذلك في ظل خطوات من أنقرة للتصالح مع القاهرة.

وقال مطر اليوم: ”بإذن الله تعالى نبدأ في تقديم برنامجكم مع معتز في الشهر الفضيل في بث مباشر ع الهواء على قناتي ع اليوتيوب وصفحتي على الفيسبوك“.

وأضاف الإعلامي المصري في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: ”البث سيكون في تمام الساعة 11 بتوقيت القاهرة السبت 17 إبريل.. انت الجماعة ولو كنت وحدك ..الله غالب“.

بإذن الله تعالى ..

نبدأ في تقديم برنامجكم #مع_معتز في الشهر الفضيل في بث مباشر ع الهواء على قناتي ع اليوتيوب وصفحتي ع الفيس بوك ..

في تمام الساعة 11 بتوقيت القاهرة السبت 17 ابريل ..

انت الجماعة ولو كنت وحدك ..

الله غالب — معتز مطر (@moatazmatar) April 15, 2021