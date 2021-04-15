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معتز مطر يعلن عودة برنامجه عبر صفحاته الشخصية
تاريخ النشر: 15 أبريل 2021 21:46 GMT
تاريخ التحديث: 15 أبريل 2021 22:45 GMT

معتز مطر يعلن عودة برنامجه عبر صفحاته الشخصية

أعلن الإعلامي المصري، المحسوب على معسكر جماعة الإخوان المسلمين في تركيا، معتز مطر، اليوم الخميس، عن استئناف تقديم برنامجه "مع معتز" خلال شهر رمضان عبر قناتيه

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المصدر: فريق التحرير

أعلن الإعلامي المصري، المحسوب على معسكر جماعة الإخوان المسلمين في تركيا، معتز مطر، اليوم الخميس، عن استئناف تقديم برنامجه ”مع معتز“ خلال شهر رمضان عبر قناتيه على ”يوتيوب“ وصفحته بـ“فيسبوك“.

وكان مطر قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن توقف برنامجه الذي يذاع على قناة ”الشرق“ التي تبث من تركيا وتركز على انتقاد النظام المصري، وذلك في ظل خطوات من أنقرة للتصالح مع القاهرة.

وقال مطر اليوم: ”بإذن الله تعالى نبدأ في تقديم برنامجكم مع معتز في الشهر الفضيل في بث مباشر ع الهواء على قناتي ع اليوتيوب وصفحتي على الفيسبوك“.

وأضاف الإعلامي المصري في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: ”البث سيكون في تمام الساعة 11 بتوقيت القاهرة السبت 17 إبريل.. انت الجماعة ولو كنت وحدك ..الله غالب“.

وتوجد في تركيا عدة منصات ووسائل إعلام مصرية معارضة تتصدرها قنوات ”الشرق“  و“مكملين“ و“وطن“، وركزت في برامجها على مدار السنوات الثماني الماضية، على عرض برامج سياسية مناهضة للنظام المصري.

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