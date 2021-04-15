ناصر القصبي يسلط الضوء على العنصرية في حلقة جريئة من مسلسله "ممنوع التجول"

سلط الفنان السعودي ناصر القصبي في مسلسله الرمضاني ”ممنوع التجول“ الضوء على العنصرية التي ظهرت لدى البعض في أعقاب ظهور فيروس كورونا وانتشاره في المملكة العام الماضي.

ولاقت الحلقة الثالثة من المسلسل السعودي الذي تبثه قناة ”إم بي سي“ في توقيت ذروة المشاهدة في المملكة، بعد الإفطار مباشرةً، نسب مشاهدة واسعة عكستها ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي، سيما في تويتر واسع الاستخدام في المملكة.

ولعب القصبي، في الحلقة التي تحمل عنوان ”أخطر من كورونا“ في إشارة للعنصرية، وكتبها خلف الحربي، دور مواطن سعودي ينفرد عن محيطه بالعنصرية ضد عدة فئات في المجتمع، بدأت بالصينيين الذي يحاول الابتعاد عنهم لاعتقاده أنهم المسؤولون عن نشر كورونا في المملكة.

وبعدها تتحول عنصرية القصبي نحو مواطني بلاده الذين يتبعون المذهب الشيعي، محملاً إياهم المسؤولية عن جلب الفيروس للمملكة من إيران خلال زيارات غير قانونية يقوم بها بعضهم، قبل أن تتحول العنصرية نحو زميله في العمل بسبب لون بشرته السمراء.

كما عرجت الحلقة على عنصرية بطل المسلسل ضد العمال الأجانب في المملكة، والتي وصلت حد تصويرهم في مقطع فيديو مسيء، قبل أن تتدخل النيابة العامة لتردعه بعقوبات قاسية أمام القضاء، لتنتهي كل تلك المواقف بإصابة القصبي بكورونا.

ويخضع القصبي في حلقة المسلسل للعلاج في أحد مستشفيات المملكة على يد طبيب سعودي يتبع المذهب الشيعي، تساعده ممرضة فلبينية الجنسية، قبل أن يتعافى، ويصطدم بموقف زوجته التي تطلب الانفصال عنه بسبب مواقفه تلك التي نبذها زميله في العمل وكل المحيطين به من مواطنيه.

وقال الكاتب السعودي فاضل العماني، في تعليق: ”حلقة الليلة لـ #ممنوع_التجول جميلة وجريئة وتقدم رسائل لا يُريد الكثير منا الاعتراف بها.. بعد حلقتين بايختين انتقدها الكل يبدو أن #ناصر_القصبي عاد إلى جادة الفن الحقيقي الذي يشخص واقع ومزاج المجتمع بكل تفاصيله“.

حلقة الليلة لـ #ممنوع_التجول جميلة وجريئة وتقدم رسائل لا يُريد الكثير منا الاعتراف بها .. بعد حلقتين بايختين انتقدها الكل يبدو أن #ناصر_القصبي عاد إلى جادة الفن الحقيقي الذي يشخص واقع ومزاج المجتمع بكل تفاصيله pic.twitter.com/oft4fa8mqQ — فاضل العماني (@fadelomani) April 15, 2021

في المقابل، رأى فريق آخر أن ”القصبي صور في مسلسله العنصرية وكأنها منتشرة على نطاق واسع في المجتمع“.

وقال المدون المعروف مشعل الخالدي في انتقاد الحلقة: ”قبيح ما يقدمه ناصر القصبي، المملكة العربية السعودية قدمت نموذجا متميزا وفريدا في العالم في عدم التمييز بين مواطن ومقيم أثناء جائحة كورونا، وما يفعله القصبي تشويه للواقع!“.

قبيح ما يقدمه ناصر القصبي، المملكة العربية السعودية قدمت نموذجا متميزا وفريدا في العالم في عدم التمييز بين مواطن ومقيم اثناء جائحة كورونا وما يفعله القصبي تشويه للواقع! — مشعل الخالدي (@meshaluk) April 15, 2021

يشار إلى أن الحلقة الأولى من ”ممنوع التجول“ جرّت على القصبي وقناة ”إم بي سي“ انتقادات لاذعة، بعدما اعتبرها كثيرون مسيئة لضحايا كورونا وعائلاتهم، وسط مطالبات باعتذار القناة عن تلك الحلقة.

وعرضت الحلقة الأولى القصبي وهو يضع والده المسن الذي توفي بكورونا في ثلاجة مخصصة لتجميد الأطعمة لحفظ جثمانه إلى حين انتهاء الجائحة، لضمان إقامة مراسم دفن وعزاء لائقة لوالده، وكل ذلك في مشاهد لا تخلو من السخرية.