إيمان البحر درويش: أنا المطرب الأول في جيلي.. ولا أعطي الحجار شرف الغناء لي (فيديو)

حل نجم الغناء المصري والعربي إيمان البحر درويش ضيفًا على برنامج ”العرافة“ الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، في حلقة تناولت عدة تصريحات قوية ومثيرة تخص العديد من النجوم.

بدأ الفنان الحلقة بنفي ما تم تداوله من أخبار عن مرضه، وقال إنه ”يتمتع بصحة جيدة“، مؤكدًا أنه المطرب الأول بين أبناء جيله من المطربين بعد جيل العمالقة الذي نجح في التمثيل بفيلم ”تزوير في أوراق رسمية“، مشيرا إلى أن ”هذا لا يعتبر غرورًا“.

وعندما طلبت منه وهبة تعريف الغرور في جملة قال: ”زي ما تشوفي مثلاً محمد رمضان بيقولك نمبر ون وده في وجهة نظري“، وهاجم رمضان وبشدة بسبب سجوده لله وهو عار، وقال إنه ”لا يصح هذا لأن الله لا يقبل إلا الطيب“.

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وذكر أنه ”أعطى محمد رمضان نصيحة حتى لا يدخل في مجال غير مجاله وليس له فيه أي موهبة وهو مجال الغناء، كما أعطى نصيحة للفنانة شيرين التي يعتبرها أجمل صوت في مصر“، قائلاً: ”لسانك ده هيوديكي في داهية“.

وكشف أنه ”عندما تولى الفنان المصري هاني شاكر رئاسة نقابة الموسيقيين قام بتحذيره من مستنقع الفساد في النقابة خوفًا عليه، وأن هاني شاكر اتهمه بأنه حرض عليه مطرب شعبي وطبال لشتمه“.

وقال إن ”كل من يسعى لمنصب نقيب الموسيقيين قبله أو بعده يسعى للمكاسب المادية وليس لخدمة نفسه“.

أما عن رأيه في نجاح هاني شاكر صرح بأنه ”اختار نوعًا من الأغاني لا يميل هو إليها، وأن أغنية ”لو بتحب حقيقي صحيح“ لهاني شاكر كانت أفضل لو غنتها امرأة لأنها تتناسب مع النساء أكثر“.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/204426614493381/

وبين إيمان البحر درويش أنه ”يحترم تاريخ نفسه ولا يغار إلا من مطرب أنجح منه وهذا لم يحدث، ولم يقبل أن يغني من أغاني الفنان علي الحجار؛ لأنه طلب منه أن يغني كل منهما أغاني الآخر في حفلة، إلا أن الحجار رفض ذلك وفضل فعلها مع الفنان محمد الحلو، وقال: ”لا أعطيه هذا الشرف لأنه رفض يغني أغاني ليا وإني أغني أغانيه“.

وفي فقرة ”حق الرد“ كشف أن الفنان مصطفى كامل اعتذر له ولكنه لم يقبل هذا الاعتذار، قائلا له: ”لما تشتمني في شارع ما تصالحنيش في حارة“.

وأضاف: ”كما أن مصطفى كامل لم يتولَ منصب نقيب الموسيقيين إلا شهرا ونصف الشهر تقريبًا؛ لعدم قانونية الانتخابات وتم إرجاعه للنقابة مرة أخرى“.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/499444431073487/

وانتهت الحلقة بفقرة ”العرافة“ التي استأنفت الحديث عن مشكلته مع كل من الفنان هاني شاكر والفنان مصطفى كامل، وعن مهنته الأساسية وهي الهندسة، ليبين أن ”نشأته في بيت سيد درويش هو ما دفعه للدخول في مجال الفن والغناء“.

وكان الفنان هاني شاكر رد على تصريحات إيمان البحر درويش، بشأن ”فساد نقابة الموسيقيين“، بعدما حل ضيفا على برنامج ”شيخ الحارة“، الذي تقدمه المخرجة المصرية إيناس الدغيدي.

وقال شاكر إن ”الفساد تم ضبطه، والجهاز المركزي للمحاسبات يراقب النقابة، كما أنه لم يصنع ثروة من وراء النقابة، واكتشف في النقابة أن هناك مسجلين خطر وتم شطبهم“.

وأضاف: ”لو هيمنع شخص من الغناء سيمنع عمرو مصطفى لكي يركز في التلحين“.