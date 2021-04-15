"حمو بيكا" يصاب بالاختناق في "رامز عقله طار" (فيديو)

وقع مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، ضحية في برنامج المقالب ”رامز عقله طار“، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.

وحل بيكا، ضيفا على حلقة الخميس، من البرنامج، بمشاركة الراقصة البرازيلية ”لوردينا“، التي تقبلت الأمور دون أي رد فعل.

واختنق حمو بيكا، خلال تواجده في الكابينة المُعدة خصيصا لترفع الضيوف لمكان عال عن طريق رافعتين قويتين، يصل ارتفاعهما لعشرات الأمتار، فوق الأرض.

وتسبب رامز جلال، في تعليق حمو بيكا، في الهواء بين السماء والأرض، حيثُ اضطر للقفز من ارتفاع كبير لينزل في حمام سباحة، لكنه خرج منه وسط حالة من الاختناق بسبب زيادة وزنه.

وبمجرد خروج المطرب من حمام السباحة ورغم اختناقه امتص رامز جلال، غضبه وسط سخرية واسعة منه ثم قذف به مجددا داخل حمام السباحة.

وكان بيكا، ظهر خلال الحلقة بإطلالة غريبة، حيث ارتدى بدلة سوداء بتطريز ذهبي، وهو ما جعل رامز جلال يسخر منها بقوله: ”ايه لبس الخديوي اللي لابسه ده“، ولم يسلم الحذاء، الذي ارتداه حمو بيكا من سخرية رامز، فقال: ”ما انت لابس جزمة أركان فؤاد“.

وكانت الراقصة لوردينا مندهشة للغاية من المقلب، حيث تقبلت الأمور دون أي رد فعل على الإطلاق.

وظهرت البرازيلية لوردينا بإطلالة كاجوال، مرتدية تي شيرتا وبنطلونا أبيض، وحزاما جلديا على الوسط باللون البني، معتمدة تسريحة الشعر المنسدل على ظهرها ونسقت إطلالتها بحقيبة كبيرة باللون الأسود، وانتعلت حذاء رياضيا.

ويدور مقلب رامز جلال، الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية ثم يسقطون في الفخ.