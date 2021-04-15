محمد رمضان يعلن اسم شخصيته في لعبة "فري فاير" من برج خليفة (فيديو)‎

أعلن الفنان المصري محمد رمضان، انطلاق شخصيته في اللعبة العالمية ”فري فاير“ كأول عربي يكون وجهًا إعلانيًا للعبة في العالم.

ووثّق محمد رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، كاشفًا عن مشاركته في اللعبة بشخصية ”مارو“، وذلك من أعلى برج ”خليفة“ في دبي.

https://www.instagram.com/reel/CNsP2sShNWS/?igshid=1q178mkgseu4w

ودوَّن محمد رمضان تعليقًا قال فيه:“إعلان شخصيتي في فري فاير على برج خليفة“.

وكان محمد رمضان قد أشار إلى الجهود المبذولة من جانب الشركة القائمة على اللعبة لتكون الشخصية دقيقة بشكل كبير.

وتعد لعبة فري فاير ”free fire“ من الألعاب القتالية الأكثر تحميلًا على مستوى العالم، وتشبه لعبة ”بابجي“، حيث تتضمن معركة شرسة بين مجموعة من اللاعبين يصل عددهم نحو 50 شخصًا، يقومون بالانتظار للتعرف على طبيعة اللعبة.