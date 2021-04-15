المخرج المصري محمد سامي يتعرض للانتقاد بعد ترويجه لشقيقته في "نسل الأغراب"

تعرض المخرج المصري محمد سامي لهجوم وانتقادات من قبل جمهوره عبر السوشيال ميديا؛ بعد نشره صورة روج فيها لشخصية شقيقته الفنانة ريم سامي بمسلسله الرمضاني ”نسل الأغراب“، والتي تشارك فيه مع زوجته الفنانة مي عمر.

ونشر محمد سامي عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“، صورة برفقة شقيقته التي ظهرت بإطلالة صعيدية، وعلق عليها: ”استنوا فاطمة النهاردة في الحلقة الثالثة من نسل الأغراب ..القمر ريم سامي“.

لتعلق ريم سامي على منشوره قائلة: ”أنا محظوظة بيك وشكرا على دعمك ليا في مشواري، أنت أفضل أخ وأفضل مخرج“.

https://www.instagram.com/p/CNr6e1uHe36/?igshid=q89m6e1frszj

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور، وانهالت عليه التعليقات: ”أنا حاسس إني بتفرج على مسلسل العائلة الواحدة، بلاش أتكلم لتقول تنمر بس كفاية تفرض علينا أسرتك، مش كفاية مي عمر علينا كمان أختك، هي دي الواسطة والمحسوبية، أنت بتقدم دعاية لأختك“.

يشار إلى أن مسلسل ”نسل الأغراب“ من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبدالحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.