وفاة الكاتب الصحفي المصري مكرم محمد أحمد

توفي رئيس المجلس الأعلى للإعلام المصري السابق، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 85 عاما، اليوم الخميس.

ونعى عدد من الصحفيين الكاتب الراحل، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وكتب الصحفي والبرلماني المصري مصطفى بكري: ”البقاء لله والعزاء للأستاذ القدير مكرم محمد أحمد، الذي وافته المنية، بعد رحلة طويله من العطاء في بلاط صاحبة الجلالة، سنوات طوال كان فيها مكرم محمد أحمد فارسًا ومناضلا دفاعا عن الوطن ومؤسساته ، رحم الله أستاذنا وألهم أسرته الصبر والسلوان“.

البقاء لله والعزاء للاستاذ القدير مكرم محمد أحد ، الذي وافته المنيه ، بعد رحلة طويله من العطاء في بلاط صاحبة الجلاله ، سنوات طوال كان فيها مكرم محمد احمد فارسا ومناضلا دفاعا عن الوطن ومؤسساته ، رحم الله أستاذنا وألهم أسرته الصبر والسلوان — مصطفى بكري (@BakryMP) April 15, 2021

الأستاذ مكرم محمد أحمد فى ذمة الله الله يرحمه — Ola Omar علا عمر (@OlaOmaar) April 15, 2021

وفاة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، عن عمر يناهز 85 عاما. ربنا يرحمه ويغفرله — Mohamed Elgohary (@Mohamd_elgohary) April 15, 2021

اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده و اغفر لنا و له .. #مكرم_محمد_أحمد في ذمة الله ربنا يرحمه .. pic.twitter.com/cuPvLWRnGZ — ‏﮼رغدة﮼السعيد (@RaghdaaElSaeed) April 15, 2021

وكان مكرم محمد أحمد، قد أصيب في يوليو الماضي، بجلطة في ذراعه الأيسر، نقل على إثرها لمستشفى في مدينة العلميين شمالي مصر.

من هو مكرم محمد أحمد؟

يعد الكاتب الراحل واحدا من أشهر الصحفيين في مصر، وقد بدأ عمله محررًا بصحيفة الأخبار ليصبح نقيبًا للصحفيين أكثر من مرة، ثم يتولى الأمانة العام لاتحاد الصحافيين العرب ورئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق.

مكرم محمد أحمد من مواليد مدينة منوف بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وحاصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957.

في العام 1980 شغل مكرم منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور ونقيب الصحفيين من عام 1989 حتى عام 1991 ومن عام 1991 حتى عام 1993.