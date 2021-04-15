بسبب غابريال يمين.. إليسا تهاجم نقابة الفنانين في لبنان

انتقدت الفنانة اللبنانية إليسا تقاعس نقابة الفنانين عن إعطاء الفنان غابريال يمين لقاح فيروس كورونا المستجد.

انتقادات الفنانة اللبنانية جاءت على إثر مناشدة زوجة غابريال يمين المستمرة لتلبية طلبها خشية أن يصاب زوجها الذي يعاني من مرض السرطان منذ فترة، حيث خضع لأكثر من عملية جراحية.

وقالت إليسا عبر صفحتها الشخصية بـ“تويتر“: ”‏النقابات بالها تسكت الفنانين بدل ما تشوف الفنانين اللي عم يتبهدلو من بعد ما عملو للبنان قيمة ووج حضاري! معقول غابريال يمين بدها مرتو تناشد تا ياخد لقاح وهوي مريض سرطان؟“.

وأضافت: ”لوين وصلنا بهالفوضى? ووزير الصحة بدل ما يطلع عا سوريا ويربحنا جميلة من كيسنا يتفضل يتصرف ‎ياعيب الشوم“.

النقابات بالها تسكت الفنانين بدل ما تشوف الفنانين اللي عم يتبهدلو من بعد ما عملو للبنان قيمة ووج حضاري! معقول غابريال يمين بدها مرتو تناشد تا ياخد لقاح وهوي مريض سرطان؟ لوين وصلنا بهالفوض? ووزير الصحة بدل ما يطلع عا سوريا و يربحنا جميلة من كيسنا يتفضل يتصرف #يا_عيب_الشوم pic.twitter.com/a3MGspEkoA — Elissa (@elissakh) April 15, 2021

وحرص الجمهور على دعم إليسا، مناشدين نقابة الفنانين التدخل ومنح اللقاح للفنان الكبير، متمنين من الله أن يشفيه كونه فنانا كبيرا وله تاريخه الفني الرائع.

ومؤخرا، خضع الممثل اللبناني غابريال يمين لعملية جراحية بالبنكرياس، ليتم وضعه في العناية المركزة 15 يوماً، قبل أن تتحسن حالته، حيث يعاني من عقدة على البنكرياس وحصوة بمجرى الكبد.

وغابريال يمين صاحب تاريخ ناصع في المجال المسرحي والدرامي، فقد ظهر في مجموعة من الأعمال الفنية المهمة التي كرسته اسماً لا يستهان به في العالم التمثيلي.