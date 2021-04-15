ميريام فارس تشعل الجدل مجددا بتصريح عن مصر.. والجمهور يرد

أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليق عبرت فيه عن فرحتها الشديدة لكونها تصدرت ”الترند“ بعد عرض إعلانها الأول بمصر في رمضان، متجاهلة تصريحاتها السابقة بأن مصر لا تقدر على ثمن حفلاتها.

وقالت ميريام فارس عبر صفحتها الشخصية بـ“تويتر“: ”‏أنا فرحانة كتير بالنجاح يلي حققته الأغنية والإعلان، فرحانة كتير اني كون Trending في مصر بعد أقل من ٢٤ ساعة من طرح الإعلان.. وحشاني يا مصر“.

أنا فرحانة كتير بالنجاح يلي حققته الأغنية والإعلان. فرحانة كتير اني كون "Trending في مصر بعد أقل من ٢٤ ساعة من طرح الإعلان. وحشاني يا مصر 🇪🇬 — Myriam Fares (@myriamfares) April 14, 2021

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشورها، وانهال عليها سيل من التعليقات.

ورد حساب باسم ”ناقم فني“ على تغريدة ميريام بالقول: ”‏‎بس جزء من إنك Trend إن بردو الناس بتسأل هو إنتي مش كنتي تقيلة على مصر علشان تعملي حفلات فتيجي تنحتيلك إعلان دلوقتي!!! طيب إيه الإضافة ليكي أو إيه الفائدة لأي حد.. أعتقد كان ممكن أي صوت أقوى كمان يعمل الإعلان ومحدش كان هياخد باله“.

بس جزء من انك Trend أن بردو الناس بتسأل هو انتى مش كنتى تقيلة على مصر علشان تعملي حفلات فتيجي تنحتيلك إعلان دلوقتى!!! طيب ايه الإضافة ليكي أو ايه الفائدة لاى حد .. اعتقد ان كان ممكن بردو اي صوت اقوى كمان يعمل الاعلان ومحدش كان هياخد باله — ناقم فنى :( (@some1likenoone) April 14, 2021

وأضاف آخر: ”‏‎هي مش دي مصر اللي قولتي إنك تقيلة عليها، عمرك ماكنتي هتبقي تريند غير من خلال مصر خليكي فاكره الكلام ده كويس.. ‏‎المهم لبوا متطلباتك وقبضتي كويس في الإعلان واتراضيتي ولا اتضحك عليكي؟“.

المهم لبوا متطلباتك وقبضتي كويس ف الاعلان واتراضيتي ولا اتضحك عليكي؟؟ — 🇪🇬Ahmed Hussien (@AhmedHussienHa5) April 14, 2021

فيما شن متابع هجوما على الفنانة اللبنانية بالقول ”‏‎وإحنا مش طايقين شكلك، بصراحه مصر مش ناقصة قرف والله..‏‎ لسه تقيله ولا خفيتي؟.. اعتذري طيب عن تصريحاتك يارب تكون خفيتي عندنا“.

هي مش دي مصر اللي قولتي انك تقيله عليها عمرك مكنتي هتبقى تريند غير من خلال مصر خليكي فاكره الكلام ده كويس — بسمه مختار (@db0QxTEFKT5zZfS) April 14, 2021

لسه تقيله ولا خفيتي؟😂 — Ahmad Battour (@BattourAhmad) April 14, 2021

وكانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس قد أطلقت تصريحات مثيرة بوصفها نفسها بأنها فنانة ”ثقيلة على مصر“، وأجرها عال عليها، وهو الأمر الذي اعتبره المصريون إهانة ليطالبوا بمنع دخولها مصر.

وقالت ميريام في وقت سابق على هامش مشاركتها في مهرجان ”موازين“ في المغرب، إنها كانت تحيي حفلين أو 3 حفلات أسبوعيا في مصر قبل الثورة، مضيفة أنه بعد ذلك توقفت الحفلات ومن ثم ازدادت شهرتها وارتفع أجرها.

وأضافت: ”أحب أتكلم بصراحة، الحقيقة أنني كبرت وأجري عال عليهم، وأصبحت لي متطلبات كثيرة، وأصبحت ثقيلة على المصريين“.