للمرة الأولى.. هبة الدري تروي أسباب انفصالها عن زوجها نواف العلي

تحدثت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري، للمرة الأولى عن أسباب انفصالها عن زوجها الفنان الكويتي نواف العلي.

وقالت الفنانة المصرية إن بعض الأطراف كان لهم دور في ذلك الانفصال من خلال إشعال الفتنة بينهما.

وأضافت الدري، في تصريحات لبرنامج ”تفاعلكم“ على قناة العربية، أن تلك الأطراف مارست ضغوطا على الطرف الآخر جعلته يتصرف بشكل مغلوط، مؤكدة أن طليقها إنسان محترم وخلوق للغاية ومن أسرة محترمة أيضا.

الفنانة المصرية قالت إن طليقها وقع تحت تأثير بعض الضغوطات، وهو ما دفعه للتسرع في إعلان خبر الانفصال، مشددة على أنها لا تريد التحدث عن هذا الطرف الذي تسبب في اشتعال الأزمة كي لا ينال شهرة زائفة.

وحول سبب رفضها إعلان خبر الانفصال، أوضحت أنها كانت تترك مجالا لخط العودة بينهما، مجددة الحديث عن وجود حب يجمعهما وأنه مازال هناك خط للرجعة بينهما، لكنها ألقت عليه باللوم بسبب طريقة إعلانه انفصالهما.

وتطرقت هبة الدري، في تصريحاتها للحديث عن الأمور الفنية لاسيما أنها تلعب دور البطولة المطلقة في دراما رمضان لهذا العام من خلال مسلسل ”الروح والرية“.

وبينت أن سبب تأخرها في البطولة المطلقة هو بحثها عن نص مناسب يثيرها للعمل الذي تظهر فيه أمام جمهورها بالشكل الذي يناسب تاريخها الفني.

وقالت الفنانة المصرية إن بعض المنتجين يتخوفون من مغامرة منح الفنانين الشباب دور البطولة المطلقة، لافتة إلى أن هذه الخطوة مهمة للغاية وتمنح المنتجين الثقة في الشباب بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن مسلسل ”مارغريت“ الذي تتعاون فيه مع النجمة القديرة حياة الفهد، من أجمل الأعمال التي شاركت فيها خلال مشوارها الفني على مدار 26 عاما.

كما أكدت هبة الدري أن الخلاف بينها وبين حياة الفهد زال تماما منذ عامين.

وأعلن الفنان نواف العلي انفصاله عن زوجته هبة الدري رسميا في فبراير الماضي وذلك بعد زواج دام قرابة 9 سنوات.