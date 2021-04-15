الفنان المصري مصطفى قمر يلجأ للقضاء ضد برنامج "5 نجوم"

أعلن الفنان المصري مصطفى قمر عن لجوئه للقضاء ضد القائمين على برنامج ”5 نجوم“ الذي يجري عرضه في شهر موسم رمضان الجاري على شاشة ”MBC مصر“.

وبث مصطفى قمر، الذي يعد من بين النجوم الخمس الذين يقدمون برنامج المقالب طوال شهر رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص في موقع ”إنستغرام“ قال فيه إن القائمين على البرنامج لم يحفظوا قيمته وتاريخه الفني سواء في طرح البوسترات الدعائية أو البرومو الخاص بالعمل.

وتابع مصطفى قمر أنه تخيل أنه يتعامل مع كيان يعرف قيمة الناس ويحفظ لهم مكانتهم، ويقدر تاريخهم الكبير في الفن والنجاح، لكنه خاب ظنه وشعر بحالة من الحزن والاندهاش في ذات الوقت.

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وأشار إلى أنه سيأخذ حذره في قادم الأيام عند أي تعاملات مستقبلية معقبا: ”ده أول فيديو بتكلم فيه عن مشكلة الدعاية اللي نزلت خطأ في برنامج 5 نجوم اللي نزلت في الشوارع والتريلر والبرومو اللي نزلوا مش مظبوط“.

واستطرد مصطفى قمر قائلا: ”كل حاجة نزلت مش عجباني خذلوني جدًا الإخوة المنتجين اللي كنت فاكر إنهم هيلتزموا معايا باسمي وتاريخي“.

وشدد على أنه لم يجد أمامه سوى اللجوء للقضاء من خلال وكيله القانوني ياسر قنطوش، منوها بأنه يقوم بإنهاء إجراءات التقاضي لحفظ حقوقه كاملة وبين أن هناك تفاصيل جديدة ستظهر مع قادم الأيام.

ويجمع برنامج ”5 نجوم“، لأول مرة معاً، النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مصطفى قمر، محمد الشرنوبي، ويقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي، وفيه يتعرض الضيف للكثير من المواقف المثيرة والمفاجآت غير المتوقعة.