إنهاء أزمة مسلسل "كله بالحب" باعتذار الشركة المنتجة لأحمد السعدني ومصطفى درويش

تجاوزت الشركة المنتجة لمسلسل ”كله بالحب“ الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية زينة، الأزمة التي نشبت في كواليس تصوير العمل وأخطاء الشارة، والتي على إثرها انسحب الفنانان أحمد السعدني ومصطفى درويش من تصوير المسلسل.

وأصدرت الشركة المنتجة بيانا رسميا قدمت فيه الاعتذار عن الأخطاء التي حدثت، وخصت بالذكر أحمد السعدني وصابرين ومصطفى درويش، معلنة تجاوز الأزمة وحفظ حق الممثلين في ”التتر“.

وجاء في بيان شركة ”سكرمو ميديا“ للإنتاج أن الاعتذار واجب إلى كل فريق عمل مسلسل ”كله بالحب“، خاصة الأبطال الرئيسيين للعمل وعلى رأسهم أحمد السعدني وصابرين ومصطفى درويش والفنانة نور قدري، وباقي نجوم العمل كل باسمه.

وأكد البيان أن الاعتذار جاء بسبب الأخطاء غير المقصودة التي ظهرت في ”تتر“ الحلقات الأولى للمسلسل.

وأضاف البيان أن الشركة تؤكد أنها تحمل كل التقدير لجميع فريق العمل وتعتز بوجود نجوم كبار مشاركين في بطولته.

وتابع البيان أنه تم تدارك الأخطاء التي ظهرت في ”تترات“ المسلسل بشكل فعلي بما يحفظ حق وقدر الممثلين الكبار في العمل.

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ووقعت أزمة كبيرة في كواليس تصوير مسلسل ”كله بالحب“، بإعلان الفنان المصري مصطفى درويش انسحابه، حيث كان قد سبقه لذلك القرار الفنان المصري أحمد السعدني، وهو ما جعل الشركة المنتجة تتحرك سريعا، لاسيما أن الثنائي لم ينهيا تصوير العمل بعد.

وكتب مصطفى درويش في منشور عبر موقع ”فيسبوك“: ”أعلن انسحابي من مسلسل كله بالحب ورفع قضية على الشركة المنتجة لإخلالها بشروط التعاقد“.

وفي منشور آخر، قال درويش: ”هو فيه شركة تحط اسم ممثلة ونجمة عمل 3 مرات على التتر وتيجي على باقي نجوم العمل ماكنتوش سميتوه كله بالحب، كنتو سموه كله بال زينة.. غلطة ندمان عليها فعلا وأنا بعرف آخد حقي كويس وبطريقتي“.

وكان الفنان أحمد السعدني قد انسحب من المسلسل، وكتب عبر حسابه في ”فيسبوك“: ”أعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل المهزلة، وتقدمي بشكوى رسمية للنقيب الدكتور أشرف زكي ضد شركة الإنتاج، للخرق الواضح للعقد الموقع مع الشركة، متمسكا بكل حقوقي المادية وآسف للإزعاج مرة أخرى ورمضان كريم“.