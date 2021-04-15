في أول ظهور بعد خروجه من السجن.. جلال الزين يروي كواليس انتحار زوجته (فيديو)

روى الفنان العراقي جلال الزين، تفاصيل انتحار زوجته ”نور كاظم“، للمرة الأولى منذ وفاتها قبل 7 أشهر، وذلك في أول ظهور له بعد مغادرته السجن قبل نحو شهر عقب براءته من قتلها.

وأوضح الفنان العراقي أن زوجته الراحلة كانت منقطعة في علاقتها مع أهلها.

وأضاف جلال الزين في مقابلة متلفزة عبر برنامج ”زوروني كل سنة مرة“ أن زوجته كانت تقيم معه في حياة زوجية سعيدة لدرجة أنه أصبح لها هدف في الحياة بعد زواجهما على العكس مما كانت عليه سابقا.

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وعقب بأن فترة تعارفهما وزواجهما استمرت عامين، وأنه لم يطلبها من منزل أهلها بل تزوجت منه وهي في عمر 26 عاما برغبتها كونها ليست قاصرا.

وبين أنها ذات مرة كانت ترغب في مقابلة أهلها لكنهم رفضوا خاصة والدتها، موضحا أنه كان موافقا على تلك المقابلة وتواصل مع شقيقتها لتنظيم اللقاء ولكن المحاولات باءت بالفشل، وهو ما تسبب في حزنها قبل انتحارها بأيام قليلة.

ليلة الانتحار

وعن ليلة انتحارها أكد أنه في أحد الأيام، عاد للمنزل في ساعات الفجر حيث كان يتدرب تمهيدا لإحياء إحدى الحفلات، موضحا أنها كانت مستيقظة وبكت لأن أهلها رفضوا مقابلتها فقام بتهدئتها، وأكد لها أنهما سيذهبان يوم الجمعة إلى منزل عائلتها.

وبين أنه ذهب وشقيقه بلال لإحضار الطعام من الخارج ثم تلقى اتصالا من شقيقهما الثالث يخبرهما بأن زوجته انتحرت بطلق ناري، ووقتها عاد إلى المنزل فوجدها غارقة في الدماء، فاتجه بها إلى المستشفى ولفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

وقضت محكمة عراقية، منتصف مارس الماضي، بالإفراج عن الفنان العراقي جلال الزين، بعد تبرئته من تهمة قتل زوجته.

وذكر مصدر قضائي لـ”إرم نيوز“: أن ”محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة بغداد، قضت ببراءة الزين من التهم الموجهة إليه، بشأن انتحار زوجته، حيث لم تثبت التحقيقات ضلوعه بالحادثة“.

وقال المصدر: ”الأدلة لم تكن كافية لإدانة الزين“، مشيرا إلى أن ”تنفيذ القرار سيتم بعد تنفيذ الإجراءات الروتينية“.

وأقدمت زوجة الفنان العراقي، (نور كاظم)، في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، على الانتحار بواسطة بندقية في محل سكناها بالعاصمة بغداد.