"عبودكا": أفكر بغلق حساباتي على مواقع التواصل.. لهذا السبب

كشف نجم مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي عبدالله الجاسر، الشهير بـ“عبودكا“، أنه بدأ يفكر مؤخرا في غلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه ”أصيب بملل من الشهرة“.

وقال عبودكا في مقابلة على قناة ”atv“ الكويتية، إن ”كان في البداية لا يتضايق من تعرضه لانتقادات أو كلام سيء ويرد عليه، لكنه في الوقت الحالي تعب من هذه الأشياء“.

وأضاف أنه ”لأول مرة منذ أيام قليلة قام بفتح حساب جديد خاص له علي سناب شات يضم عددا قليلا للغاية من الأصدقاء لكي يستطيع التفاعل معهم على راحته وطبيعته“، مشيرا إلى أنه ”يريد أن يسير في الشارع كما يريد دون أن يلتفت له أحد“.

وأشار نجم مواقع التواصل الكويتي إلى أنه ”حصل على أموال ضخمة من الإعلانات على حساباته“، لافتا إلى أنه ”حتى لو كانت أسعار إعلاناته مرتفعة كما ينتقده البعض، لكن المعلنين عنده يحققون مبيعات كبيرة“.

وأشار عبودكا إلى أنه ”لا يرفض الزواج وينتظر أن يجد بنت الحلال“، مبينا أنه ”كان في علاقة ارتباط مؤخرا ولكنها انتهت قبل أن تصل إلى الزواج“.

ورفض عبودكا التحدث عن ملابسات إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية في دولة الكويت خلال الشهر الماضي بسبب كسره حظر التجول في منطقة الخيران، مشددا أن الموضوع ”يضايقه وأغلقه ولا يريد إعادة فتحته مجددا“.