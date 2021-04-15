الفنان بدر الشعيبي يرد على اتهامه بـ"سرقة" لحن إحدى الأغنيات

رد المغني والممثل السعودي بدر الشعيبي، على الاتهامات ضده بـ“سرقته“ لحن أغنية ”شالأخبار“ للفنان الراحل حمود ناصر.

وقال الشعيبي في مقابلة تلفزيونية إنه ”بعدما طرح أغنيته علي وين، قال له البعض إنها شبيهة بأغنية الراحل حمود“، لكنه رفض الاتهامات ضده بشأن ”سرقة“ اللحن.

وأوضح أن ”الأمر مجرد توارد أفكار“، مضيفا أنه ”حتى لو قيل له من قبل أن هناك تشابها، كان سيطرحها أيضا“.

لحن "على وين" كوبي من أغنية "شالأخبار" لحمود ناصر؟ 👀

–#علي_ونجم pic.twitter.com/iGdFhXkXfW — برنامج علي ونجم (@AliWNajim) April 14, 2021

وحول ما يشاع عنه بأنه يرفض دفع أجور الشعراء والملحنين الذين يعملون معه، قال الشعيبي: ”أحيانا يحدث تأخير في دفع الأجور بسبب محدودية الميزانية المتاحة له من قبل شركة الإنتاج التي يعمل معها، ولكنه لا يمنع أموال أحد“.

وأضاف أنه ”يتفق أحيانا مع بعض الشعراء والملحنين على إعطائهم بداية نصف أجرهم المعتاد بسبب ميزانية الإنتاج المحدودة، وإذا وافقوا يتعاون معهم“.

وطالب المغني السعودي ”أي شخص تعاون معه ولم يحصل على أجره وأتم اتفاقه بالكامل معه، أن يخرج ويقول ذلك علانية لأنه لم يفعل ذلك مطلقا“، مؤكدا أن ”أي ملحن أو شاعر يتفق معه على أجر محدد، يأخذه“.