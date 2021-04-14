ياسر جلال يعلق على مشهد الهاتف المقلوب في "ضل راجل" (صورة)

علق الفنان ياسر جلال على المشهد الذي أثار جدلا وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في مسلسله ”ضل راجل“، الذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي.

وقال ياسر جلال في بيان صحفي: ”أحد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي لاحظ إني ماسك الموبايل بالمقلوب في مشهد الميكروباص وأنا بكلم الزميلة نيرمين الفقي، وهناك مشاهد التليفونات في المسلسلات يقوم مُساعد المخرج بالاتصال بالممثل ويتلو عليه الحوار الخاص بالمشهد على الموبايل ويتحدث معه“.

وأضاف: ”وأنا بعمل المشهد كنت سامع مساعد المخرج وبرد عليه والمشهد ده كان فيه حركة وركاب بتنزل وبتتحرك وبقوم وبنزل، وارد أكون ماسك الموبايل بالمقلوب بس أنا سامع المكالمة وسامع صوت مساعد المخرج وهو بيرد عليا“.

وتابع: ”أحيانا يمكنكم سماع صوت المتحدث عبر الهاتف دون أن تكون بقرب السماعة“، لافتا إلى أن مثل هذا الموقف يحدث كثيرا، حيث يمكن للأشخاص سماع المكالمات لمن حولهم دون أن يضعوا الهاتف إلى آذانهم بشكل مباشر.

وأوضح بأنه رغب في توضيح هذه المعلومة، ووعد المشاهدين بأن يلقى المسلسل إعجابهم؛ لأنه يناقش قضية مهمة في إطار ممتع وجميل.

ومسلسل ”ضل راجل“ تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال، اللبنانية نور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.