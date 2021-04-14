"غالاكسي 7 في 2013".. 6 أخطاء بالحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2021

رصد متابعون عبر منصات التواصل الاجتماعي أخطاء في الحلقات الأولى لمسلسلات رمضان 2021.

وتنوعت الهفوات ما بين الأخطاء الفنية الكارثية أو الساذجة.

”الاختيار 2“

اكتشف متابعون خطأ إخراجيا في مسلسل ”الاختيار 2“ الذي يقوم ببطولته الفنانان المصريان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وذلك عندما ظهر الأخير وهو يتحدث في هاتف نقال حديث لم يكن قد تم إصداره في الفترة الزمنية التي يتناولها المسلسل.

وغرد متابع يدعى كريم عاطف: ”اكتشفت خطأ تافها في مسلسل الاختيار 2 ومن المفترض أن أحداث المسلسل تدور سنة 2013 وأحمد مكي يتحدث في موبايل إصدار 2017.. بس قشطا يعني مش حوار“.

اكتشفت خطأ تافهه ف مسلسل الاختيار 2

المفروض ان احداث المسلسل بتدور سنه 2013 واحمد مكي بيتكلم ف موبايل اصدار 2017 .. بس قشطا يعني مش حوار pic.twitter.com/DgwEjfVDSc — Karim Ashraf (@Karim7780) April 14, 2021

”ملوك الجدعنة“

وقع صناع مسلسل ”ملوك الجدعنة“، الذي يقوم ببطولته الفنانان المصريان مصطفى شعبان وعمرو سعد، في خطأين، الأول كان في أحد المشاهد التي يظهر فيها أمين شرطة بشارة على الكتف تحتوي على 4 شرائط بدلا من 3.

ومن المعروف أن رتب أمناء الشرطة لا تحتوي على 4 شرائط، وهو ما أثار السخرية بين المتابعين في مواقع التواصل.

وجاء الخطأ الثاني في سيارة من نوع فيراري 458 وخلفها سيارتان من نوع جيب شروكي وفق المتابعين، ولم تكن تلك السيارة تستطيع الإفلات من الأولى، فتكهن البعض بأن الأمر يرجع للاكشن.

وبعدها ظهرت الصورة على عداد السيارة لإظهار RPM وهو يرتفع لتظهر الصورة في ”الفتيس“ (الغير) على P، وهو ما تسبب في سخرية واسعة.

”ضل راجل“

كما وقع القائمون على مسلسل ”ضل راجل“، الذي يقوم ببطولته الفنان المصري ياسر جلال، في خطأ بأحد المشاهد، حيث ظهر بطل العمل وهو يجلس في ميكروباص ويتحدث هاتفيا مع الفنانة نيرمين الفقي ممسكا الهاتف بشكل مقلوب.

”لحم غزال“

كذلك وقع صناع مسلسل ”لحم غزال“، الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، في خطأين إملائيين، حيث جاء اسم البطلة أولا على تتر العمل، ثم تبعه من المشاركين الفنانان شريف سلامة وعمرو عبدالجليل، لكن اسم الثاني كُتب ”عمر عبدالجليل“ بدون حرف الواو.

الخطأ الثاني ظهر عند كتابة اسم المخرج على تتر المسلسل، حيث جاء مكتوبا ”محمد إسامة“ رغم أن اسمه محمد أسامة.