ريان جيلر يرد على منتقدي ارتداءه أقراطا في أذنيه (فيديو)

خرج نجم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ريان جيلر، عن صمته إزاء الانتقادات التي وجهت له عقب ارتدائه أقراطا في أذنيه.

وظهر ريان جيلر في مقطع فيديو عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“ وكان يرتدي الأقراط في أذنيه، ويرد على متابع شبهه بـ“الكفار“ وأنه من العيب أن يرتديه كونه مسلما.

وقال ريان جيلر لمنتقديه إن ”الإسلام ما هو بالشكل الإسلام بالتصرفات وبالتعامل وبالأخلاق“.

ريان جيلر : كل شيء قطيتوه برأس هل كفار المساكين pic.twitter.com/JZ89hknK8M — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 14, 2021

وكان ريان جيلر ظهر في مقطع فيديو وهو يرتدي أقراطا، ما جعل المتابعين يشبهونه بالنساء، لكنه لم يعبأ بمثل تلك الانتقادات، واستمر في ارتدائها حتى خرج يوم الأربعاء عن صمته.