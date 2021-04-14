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ريان جيلر يرد على منتقدي ارتداءه أقراطا في أذنيه (فيديو)
تاريخ النشر: 14 أبريل 2021 22:20 GMT
تاريخ التحديث: 14 أبريل 2021 23:55 GMT

ريان جيلر يرد على منتقدي ارتداءه أقراطا في أذنيه (فيديو)

خرج نجم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ريان جيلر، عن صمته إزاء الانتقادات التي وجهت له عقب ارتدائه أقراطا في أذنيه. وظهر ريان جيلر في مقطع

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المصدر: أسماء حلمي - إرم نيوز

خرج نجم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ريان جيلر، عن صمته إزاء الانتقادات التي وجهت له عقب ارتدائه أقراطا في أذنيه.

وظهر ريان جيلر في مقطع فيديو عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“ وكان يرتدي الأقراط في أذنيه، ويرد على متابع شبهه بـ“الكفار“ وأنه من العيب أن يرتديه كونه مسلما.

وقال ريان جيلر لمنتقديه إن ”الإسلام ما هو بالشكل الإسلام بالتصرفات وبالتعامل وبالأخلاق“.

وكان ريان جيلر ظهر في مقطع فيديو وهو يرتدي أقراطا، ما جعل المتابعين يشبهونه بالنساء، لكنه لم يعبأ بمثل تلك الانتقادات، واستمر في ارتدائها حتى خرج يوم الأربعاء عن صمته.

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