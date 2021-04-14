صابر الرباعي يتخلى عن هدوئه ويشتبك مع شخص في مقلب 5 نجوم (فيديو)‎

تخلى المطرب التونسي صابر الرباعي عن هدوئه المعهود، بعد سقوطه في فخ البرنامج الكوميدي ”5 نجوم“ المعروض عبر شاشة“ MBC“، وأبدى شجاعة غير متوقعة.

البداية كانت في مؤتمر صحفي مزيف للإيقاع بالضيف، وبعد المؤتمر ذهب الرباعي لسباق سيارات يشارك فيه عدد من النجوم، فظهر الفنان متحمسا وتفوق في البداية على منافسيه قبل أن يسقط في الفخ.

وكان المقلب عبارة عن سباق بين سيارة صابر بصحبة الفنانة نور ومصطفى قمر، بينما كان منافسه في السيارة المقابلة النجمة المصرية غادة عادل وأحد المشاركين في البرنامج.

وأثناء السباق نزلت غادة عادل وركب ”دوبلير“ مكانها، وبعد لحظات وقعت السيارة في حادث تصادم بشع، وظن صابر أن النيران اشتعلت فيها، فظهرت غادة ملقاة على الأرض وهي تصرخ بقولها ”هموت يا صابر، أنا عايزة أربي أطفالي“، وجاءت سيارة الإسعاف وأخذتها وهي منهارة، بينما ظن صابر بأن الحادث أسفر عن وفاة شخص آخر كان بجوار غادة.

وهنا ظهر شقيق الضحية وهو يصرخ ويتهمه بأنه تسبب في موت أخيه، ليرد عليه صابر بكل ذهول ”اتكلم بشويش بالعقل“، ثم ركب السيارة هو ونور فكسر أخ الضحية زجاج السيارة بعصا غليظة، فخرج صابر من السيارة وأمسك بشقيق الضحية المزيفة وأسقطه على الأرض دفاعا عن نفسه.

وفي هذه اللحظات ظهرت غادة عادل ومصطفى قمر، فاطمأن صابر وأدرك أنه سقط في المقلب ولكنه لم يكن راضيا، مرددًا ”وقعتوا قلبي“ .

ويجمع ”5 نجوم“، لأول مرة معاً، النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، ويقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي، وفيه يتعرض الضيف للكثير من المواقف المُثيرة والمُفاجآت غير المتوقعة.