هند القحطاني ترد على ريم العبدالله بعد تقليدها في "ستوديو 21" (فيديو)

استقبلت السعودية هند القحطاني المقيمة في أمريكا تقليد مواطنتها الفنانة ريم العبدالله لها في برنامج ”ستوديو 21″، على شاشة ”إم بي سي“ بحفاوة وترحاب على العكس مما توقع البعض.

واعتبرت القحطاني عبر حسابها في ”سناب شات“ أن ريم العبدالله خير من يقلدها.

وكتبت هند القحطاني ”تصدر اسمي الهاشتاق التريند الأول في السعودية بعد تقليد الفنانة ريم العبدالله لهند القحطاني.. أظرف وأجمل من يقلدني“.

ولم يمر الأمر على ريم العبدالله دون أن توجه رسالة لهند القحطاني وقالت ”حبيبتي هند القحطاني شكرا لسعة صدرك وتقبلك ولذوقك الراقي“.

وتابعت ريم ”أدري كثير ينتظرون ردة فعل غير ردك الراقي هذا.. ولكن ألجمتي المتربصين وأهنيك على شعبيتك المستحقة“.



وأثيرت ضجة واسعة بعد عرض حلقة على قناة ”MBC“، ظهرت فيها ريم العبدالله وهي تقلد هند القحطاني، من خلال أسلوب كلامها وحركاتها ضمن برنامج ”ستوديو 21“ وذلك كما تظهر في مقاطعها عبر حسابها في تطبيق سناب شات.

وأطلت ريم العبدالله، وهي تتغزل في جمالها وتستعرض ممتلكاتها باهظة الثمن، فضلا عن طريقة ردها على منتقديها ووصفهم بالحاقدين والمقهورين.

ونجحت ريم في تتقمص شخصية هند القحطاني بدرجة كبيرة، حيث استطاعت إتقان لغة الجسد التي تشتهر بها القحطاني، فضلا عن تقليدها طبقة صوتها واستخدامها نفس المصطلحات، التي من أشهرها ”كتاكيتي“ التي تسمي بها أولادها.