بسمة وهبة تفاجئ الجمهور بظهور "العرافة".. ومايا دياب تحدد شرطًا لكشف خلافها مع أصالة‎ (فيديو)

استكملت الإعلامية بسمة وهبة حلقتها مع ضيفتها الفنانة اللبنانية مايا دياب، في برنامج ”العرافة“ عبر فضائية ”المحور“، وتناولت الحلقة عدة أمور منها الأزمة التي بينها وبين المطربة السورية أصالة وفضلت عدم الخوض في سبب الأزمة إلا عندما ترغب أصالة في التحدث بها لأن هذه المشكلة لا تخص أحد غيرهما.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/3845269115560956/

وفاجأت وهبة جمهورها بوجود فقرة ”العرافة“ التي تشابهت تماما مع فقرة ”شيخ الحارة“ من برنامج ”شيخ الحارة“ الذي كانت تقدمه بسمة وهبة عبر فضائية ”القاهرة والناس“ في السابق.

https://www.facebook.com/watch/?v=1190164211430041

وتحدثت مايا دياب أيضا عن مقابلتها مع النجم عمرو دياب بعد انفصاله عن الفنانة الشابة دينا الشربيني، التي تربطها علاقة صداقة قوية بمايا، مؤكدة أن دينا الشربيني لم تنزعج من هذه المقابلة لأنها لا تفكر بهذه الطريقة.

أما عن مشاركتها في مسلسل ”حرب أهلية“ مع النجمة يسرا، قالت :“محدش استبعدني وأنا كنت راح أمثل هالسنة ولكن في ظروف معينة من ناحيتهم ما خلت هذا العمل يتم معي“، وتقوم الفنانة أروى جودة بأداء الدور الذي عرض على مايا قبلها.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/3845269115560956/

أما عن المشكلة بينها وبين الفنانين المصريين ماجد المصري وحسن الرداد في موسم الرياض في السعودية بعد تحقيق نجاح ساحق قالت :“أبدا ما اتخانقناش آخر يوم من المسرحية أنا مسكت المايك عشان أحيي الناس وهذا الشيء طبيعي واللي حصل أن في حدا زعل من الموقف“.

وانتقلت بسمة وهبة إلى فقرة ”وش تاني“، وتتضمن عرض بعض النجوم لتبدي رأيها فيهم من خلال استخدام ”إيموجي“ قلب أو حزين، وعُرضت عليها بعض الصور للنجمات ”نيكول سابا“، ”أمل حجازى“ ، ”أحلام الشامسي“، ”نوال الزغبي“، ”هيفاء وهبي“، كما عرض عليها الفنان ”محمد رمضان“ ووضعت قلبا لكل منهم وبينت أنها تعطي قلبا لكل شخص لا تعرفه.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/316327756584489/

وقبلت أن تغني إحدى أغنيات الفنانة اللبنانية ”نوال الزغبي“ وهي أغنية ”انت اللى بحبه أنا“، بينما رفضت مايا الغناء لمواطنتها الفنانة هيفاء وهبي، واعتبرت ذلك حرية شخصية كما أنها لا توجد مشكلة بينها وبين هيفاء.

وخيرتها وهبة في حالة عرض عليها دوران في نفس الوقت دور مع أحمد السقا ودور مع محمد رمضان أيهما تختار فاختارت أن تمثل مع أحمد السقا وتغني مع محمد رمضان.

أما في فقرة ”عروستي“ لم تتعرف مايا على الشخصية التي عرضتها عليها وهبة، وتعتمد الفقرة على التلميح لشخص بينه وبين مايا دياب مشكلة حتى تتعرف عليه وتذكر اسمه، إلا أنها لم تتعرف عليه وفضلت إرسال الصورة لها على الهاتف لتقرر ما إذا كانت توافق عرض الصورة على الشاشة أم لا، وعقب إرسال الصورة رفضت مايا عرض الصورة بشدة.