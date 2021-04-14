النجم الكندي دريك يستعرض سيارته الفاخرة وطائرة خاصة بـ200 مليون دولار (صور)

استعرض النجم الكندي دريك، أحد أشهر وأغنى مغني الراب في العالم، سيارته المرسيدس طراز مايباخ G650 Landaulet التي تبلغ قيمتها 1.8 مليون دولار، قبل أن يصعد لطائرته الخاصة من طراز Boeing 767 Jet البالغة قيمتها 200 مليون دولار أثناء مغادرته لوس أنجلوس.

وظهر دريك، البالغ من العمر 34 عامًا، وهو يرتدي سترة خضراء وبنطالا أزرق أثناء توجهه إلى المطار قبل أن يصعد لطائرته التي يطلق عليها Air Drake، وصممها الرئيس التنفيذي لشركة ”أوف وايت“ فيرجيل أبلوه في 2019، ومنحها إليه الرئيس التنفيذي لشركة Cargojet أجاي فيرماني.

وأعاد دريك تصميم طائرته الخاصة العام الماضي، مع وضع خلفية الطائرة بخلفية سماء زرقاء مع سحب بيضاء، كما تم تزيين السطح الخارجي للطائرة برمز يشير لشركة ”اوفو ساوند“ الخاصة به إلى جانب لقب ”Air Drake“.

وقبل التغيير، شارك النجم الكندي جولة في طائرته على ”إنستغرام“، أظهرت التصميم الداخلي الفخم للطائرة الذي يضم أرائك فاخرة باللون الذهبي والبني وجدرانا ذهبية.

وتعتبر سيارة G650 Landaulet النادرة واحدة من 99 سيارة فقط تم تصنيعها في عام 2017، وتم تصنيفها على أنها أغلى سيارات الدفع الرباعي على الإطلاق.

كما تتميز الشاحنة التي اشتراها دريك بسقف قابل للتحريك، وغيرها من المميزات، وتردد في ذلك الوقت أنها الوحيدة في أمريكا الشمالية.