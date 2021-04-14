وفاة نجم "تيك توك" الأمريكي آدم بيركنز عن 24 عاما

توفي نجم ”تيك توك“ الأمريكي آدم بيركنز، يوم الأربعاء، عن عمر يناهز 24 عامًا.

وأعلن شقيقه ”باتريك“ نبأ الوفاة على ”إنستغرام“، دون الكشف عن سببها، وذلك وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكتب باتريك: ”توفي أخي وتوأمي آدم بيركنز منذ 3 أيام، لا أستطيع أن أصف ما تعنيه هذه الخسارة بالنسبة لي“.

وأضاف: ”كوني توأما له فهو يعد جزءا أساسيا من هويتي، وهذا كل ما أعرفه؛ لذا أجد صعوبة في شرح كيف سأعيش في هذا العالم بدونه، فهو أفضل صديق لي.. أحبك يا صديقي المفضل آدم“.

وبعد الإعلان عن خبر الوفاة، نعى العديد من متابعيه وفاته على وسائل التواصل الاجتماعي، وقدموا تعاطفهم مع شقيقه باتريك.

ويمتلك ”بيركنز“ الآلاف من المتابعين على تطبيق ”تيك توك“ الصيني، واشتهر بمقطع فيديو على تطبيق ”Vine“ كان يسخر فيه من إعلان لسلسلة المطاعم الأمريكية ”Chili’s“، وأثار المقطع سخرية واسعة وتمت إعادة نشره وحقق تفاعلا كبيرا.