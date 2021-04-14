محمد رمضان يعلن عن "مفاجأة" مرتقبة على برج خليفة

تفاعل جمهور الفنان المصري، محمد رمضان، مع إعلانه عن مفاجأة مرتقبة على برج خليفة في إمارة دبي.

ونشر الفنان المثير للجدل، صورة على ”فيسبوك“ علق عليها: ”ترقبوا المفاجأة الليلة على برج خليفة الساعة ٧ بتوقيت دبي #ثقة_في_الله_نجاح“، دون أن يوضح أي تفاصيل.

https://www.facebook.com/100044289013447/posts/335262577960040/?substory_index=1

وأكد متابعو الفنان، انتظارهم للمفاجأة في الموعد المحدد، فيما ذهب آخرون للسخرية من الأمر، حيث كتب أحمد فرحات: ”هترمي نفسك ولا إيه“، ليرد كمال حسين: ”يا ريت ونرتاح من قرفه“.

وقال بشير سنان: ”تخيل .. قفزة القطر في (موسى) وصلت بيك لبرج خليفة دبي .. والله حتى الهنود ما عملوها“، فيما علقت ريم أحمد: ”مش فاضية يانمبر ون لذلك أجل الموعد لبعد بكرة“

وكتب يحيى: ”إن شاء الله ربنا يخلصنا منك ومن أمثالك يا من كنتم سبب فى انهيار أجيال، فعلا وترى الحفاة العراة يتطاولون فى البنيان، أنت فعلا نمبر وان في البلطجة وتعليم الجيل البلطجة بأسلوبك“.

وأضاف سامر الخلايله: ”مش فاضيلك اليوم طابخين منسف، حيث لا معارف ولا أصدقاء ولا حبايب، ولا أنت، تمنعني إني أقوم عن الفطور“.