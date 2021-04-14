أحمد السقا حديث الجمهور في ظهوره الجديد بـ"نسل الأغراب"

تصدر وسم ”عساف الغريب“ قائمة ”الترند“ على موقع ”تويتر“ في مصر، بعد ساعات من عرض الحلقة الأولى من مسلسل ”نسل الأغراب“، الذي يؤدي بطولته النجوم أحمد السقا، أمير كرارة ومي عمر.

ويجسد الفنان السقا فى المسلسل شخصية الصعيدي ”عساف الغريب“ الذي خرج من السجن بعد 20 عاما لينتقم من أعدائه، ولعل أبرزهم شقيقه غفران الغريب الذي يجسد دوره أمير كرارة، في أول تجربة له باللهجة الصعيدية.

ولفت انتباه متابعي مسلسل ”نسل الأغراب“ ظهور السقا وكرارة الجديد عما سبق من أعمال لهما، حيث بدا الأول بأسنان فضية ونبرة صوت أجش وملامح مختلفة، بينما ظهر ”كرارة“ بمظهر مخيف بعدما وضع ”كحل“ في عينيه.

وقال أحد المتابعين: ”نسل الأغراب.. مسلسل جامد.. السقا وأمير كرارة عاملين عظمة وبدايته مفيش أجمد من كده بداية“.

#نسل_الأغراب

مسلسل جامد

السقا وامير كرارة عاملين عظمة

و بدايته مفيش اجمد من كده بداية. pic.twitter.com/8JLUcFqVX3 — Fares Reyad (@FaresReyad7) April 13, 2021

وعبر آخر عن إعجابه بالمسلسل قائلاً: ”نسل الأغراب مسلسل ما توقعت أنه يعجبني لكن الجمني وربي، حبيت كثير الإخراج والموسيقى التصويرية واختيار الأماكن، كاريزما أمير كرارة طاغية وربي، أداء أحمد السقا أسطوري والله وشخصية سايكو تجننن، من أول ظهور لأحمد شغال قصف جبهات.. واضح تنتظرنا عداوة أسطورية بين غفران وعساف“.

#نسل_الأغراب مسلسل ماتوقعت انه يعجبني لكن الجمني وربي ؛ حبيت كثير الاخراج والموسيقى التصويرية واختيار الأماكن ؛ كاريزما امير كرارة طاغية وربي ؛ اداء احمد السقا اسطوري والله وشخصية سايكو تجننن ؛ من اول ظهور لاحمد شغال قصف جبهات 😭: واضح تنتظرنا عدا*وة أسطورية بين غفران وعساف 8/10 pic.twitter.com/0zCvvFlR3c — 𝗡𝗼𝗼𝗳 𝗖̧𝗮𝗸𝛊𝗿𝗯𝗲𝘆𝗹𝗶 (@noof_ramo) April 13, 2021

وقال آخر: ”‏مسلسل نسل الأغراب من أحسن المسلسلات في رمضان ده السقا وكرارة عاملين شغل جامد.. عساف الغريب“.

مسلسل نسل الاغراب من احسن المسلسلات في رمضان ده السقا وكراره عاملين شغل جامد ❤🔥#عساف_الغريب — Salma_Ali (@SalmaAl62370880) April 14, 2021

كما خطفت الفنانة المصرية مي عمر، انتباه المشاهدين للمسلسل، حيث جسدت دور ”جليلة“ زوجة عساف الغريب (السقا)، الذي يتزوجها غفران (كرارة) بعد دخول الأول السجن، وجذبت مي عمر أنظار المتابعين بإطلالاتها الساحرة في المسلسل وشياكة الفتاة الصعيدية.

وتضمنت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجاب الكثيرين بشخصية مي عمر؛ وهو على عكس سابق أعمالها التي كانت تنال انتقادات بمحاولة زوجها المخرج محمد سامي فرضها في الأعمال الدرامية عنوة.

وعلق أحد المتابعين: ”‏سندريلا الشاشة المصرية والعربية مي عمر.. شابوه بجد جليلة نسل الأغراب“.

سندريلا الشاشه المصريه والعربيه مي عمر

شابوه بجد جليلة #نسل_الاغراب — ابن مصر (@Samy41691769) April 13, 2021

وذكر آخر: ”‏مي عمر بأمانة جمال وحلاوة وشياكة في مسلسل نسل الأغراب“.

مي عمر بامانة جمال وحلاوة وشياكه في مسلسل #نسل_الاغراب — احمدجمال ابوسجدة (@o9nKCKj5XT0OFdD) April 13, 2021

ويتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة حربا ضروسا بين أبطال عمل مسلسل نسل الأغراب، فبعد أن كشف المسلسل عن العداوة الكبيرة والثأر الواقع بين ”غفران الغريب“ أمير كرارة؛ و“عساف الغريب“ أحمد السقا، سيعود هذا الأخير للصراع مع غفران، الذى حصل على زوجة ”عساف“ مى عمر وابنه ”حمزة“ أحمد مالك.