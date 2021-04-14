بعد أيام من وفاة زوجها.. الملكة إليزابيث تعود لواجباتها الملكية

عادت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا إلى واجباتها الملكية بعد 4 أيام فقط من وفاة زوجها دوق إدنبرة، الأمير فيليب.

واستضافت الملكة البالغة من العمر 94 عاما حفل تقاعد اللورد تشامبرلين، إيرل بيل، وفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويشرف اللورد تشامبرلين أو كبير أمناء البلاط الملكي، على جميع التعيينات العليا في الأسرة وهو قناة الاتصال بين الملكة ومجلس اللوردات.

وبالرغم من إعلان الحداد الملكي لمدة أسبوعين، عادت الملكة مبكرا لتوديع اللورد إيرل بيل وهو أحد كبار المساعدين الملكيين الذي يتقاعد بعد 14 عاما من الخدمة.

وقال أحد المسؤولين الملكيين: إن العائلة المالكة أعلنت الحداد لأسبوعين مع استمرار أفراد الأسرة في القيام بالمناسبات الملائمة للظروف.

وشاركت الأميرة آن، ابنة الأمير فيليب والملكة إليزابيث في أول حدث رسمي لها منذ وفاة والدها، حيث انضمت عبر الفيديو إلى مؤتمر الكلية الملكية لطب الطوارئ.

وعلى الجانب الآخر، أشارت التقارير إلى أن الملكة إليزابيث تقضي معظم وقتها في وندسور بعد وفاة الأمير فيليب وتستخدم قصر باكنغهام كمكتب.