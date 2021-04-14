هجوم على أحمد فلوكس بعد وصفه مسلسل "الاختيار" بالحلال

تعرض الفنان أحمد فلوكس لهجوم عنيف من قبل جمهوره عبر السوشيال ميديا، بعد نشره بوستا وصف فيه المسلسل الرمضاني ”الاختيار 2“ بأنه من الأعمال الحلال، عكس بعض الأعمال الفنية الأخرى التي وصفها بالمحرمة، الأمر الذي رفضه بعض جمهوره.

وقال أحمد فلوكس في منشوره عبر صفحته الرسمية بـ“إنستغرام“: ”الفن مثل أي مهنة فيها الحلال وفيها الحرام، الاختيار هو حلال هذه المهنة والحلال الممتع الحقيقي اللازم“.

وأضاف: ”غير عشقي لمخرج هذا العمل بيتر ميمي وكاتبه هاني سرحان، أعشق أحمد مكي اللي في هذا المسلسل بقي في مكانه الصح الحقيقي، وعشقي الأبدي لكريم عبد العزيز الذي لا ينتهي، برافو ومبارك ليكم ولينا“.

https://www.instagram.com/p/CNoG3hBJ6I5/?igshid=10edj1fxdyxbh

ولاقى منشور فلوكس تفاعلا كبيرا بين متابعيه، وانهالت عليه التعليقات: ”سؤال بس معلش هو تطلع مين حضرتك عشان تقول ده حلال وده حرام“، و“الله يرحم مسلسلك مع صافيناز“، و“تتفلسف كثير يا أحمد“، و“كويس طلعت تعرف الحلال من الحرام.. خد بالك بقى من أفلامك“.

يذكر أن مسلسل ”الاختيار 2″، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، عمرو عبدالجليل، مراد مكرم، محمد فراج وخالد النبوي وإياد نصار وأشرف عبدالباقي، المسلسل من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.