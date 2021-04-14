كيف تفاعل الجمهور مع أداء أحمد مكي في أولى حلقات "الاختيار2"؟

حاز مسلسل ”الاختيار 2“ على اهتمام متابعي المسلسلات الرمضانية بعد أن عرضت يوم أمس الحلقة الأولى منه وسط زحام في الأعمال الدرامية التي تعرضها الفضائيات العربية.

ويلعب الفنان المصري أحمد مكي دور البطولة في المسلسل الذي يجسد فيه شخصية ضابط عمليات خاصة ضمن قوات مكافحة الإرهاب في منطقة شمال سيناء. ويشاركه في دور البطولة الفنان كريم عبد العزيز.

وحظي أداء مكي في أولى حلقات المسلسل بإشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى حد أن وصفه أحد المعلقين بأنه وكريم عبد العزيز ولدا كضباط.

– تحس ان احمد مكي و كريم عبد العزيز مولودين ظباط pic.twitter.com/afT3OJ52Le — Abdallah Sayed (@AsasAbdallah) April 13, 2021

فيما قال مغرد آخر ويبدو أنه من أبناء سيناء إن أحمد مكي يتكلم اللهجة ”السيناوية“ أحسن منه.

احمد مكي عالي جداً ف المشهد ده

ده بيتكلم سيناوي احسن مني😂 pic.twitter.com/bhk4E6tSUZ — Ali salama🇺🇦 (@losha_27) April 14, 2021

ووصفت مغردة أخرى أداء أحمد مكي قائلة ”مكانه هوليود“ في إشارة إلى أدائه العالي الذي أظهره في الحلقة الأولى من المسلسل.

#الاختيار٢

احمد مكي مكانه هوليود بصراحه .

المسلسل من الحلقة الأولي ممتاز وربط جيد بين الجزء الأول والثاني ..

ظهور الشهيد منسي..

ظهور الخاين عشماوي..

كريم عبدالعزيز تحسه مولود ظابط..

المخرج بيتر ميمي 💚👏شابووو pic.twitter.com/ZLT3k31CFl — 🇸🇦Heba🇪🇬 𓎛𓇋𓃀𓄿 (@engineerHebah) April 13, 2021

وقالت مغردة أخرى إن أداء الممثل المصري أحمد مكي شدها للمسلسل من أول حلقة وإن المسلسل يستحق المشاهدة.

احمد مكي شدنا للمسلسل من اول حلقه. نجم كبير فعلاً ومسلسل واقعي يستحق المشاهده. pic.twitter.com/tO5mYFnC0r — ɢαмɪℓα (@Gamila_0IT) April 13, 2021

ومسلسل ”الاختيار“ من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، وهو من بطولة أحمد مكي وكريم عبدالعزيز وإياد نصار وبشرى وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وطارق صبري وهادي الجيار وإسلام جمال وأحمد داش ومحمد علاء وسامح الصريطي وعمر الشناوي ومحمد جمعة وسلوى عثمان وأحمد حلاوة وأحمد شاكر عبداللطيف.