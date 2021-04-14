منوعات

كيف تفاعل الجمهور مع أداء أحمد مكي في أولى حلقات "الاختيار2"؟
تاريخ النشر: 14 أبريل 2021 6:50 GMT
تاريخ التحديث: 14 أبريل 2021 7:10 GMT

كيف تفاعل الجمهور مع أداء أحمد مكي في أولى حلقات "الاختيار2"؟

حاز مسلسل "الاختيار 2" على اهتمام متابعي المسلسلات الرمضانية بعد أن عرضت يوم أمس الحلقة الأولى منه وسط زحام في الأعمال الدرامية التي تعرضها الفضائيات العربية.

+A -A
المصدر: فريق التحرير

حاز مسلسل ”الاختيار 2“ على اهتمام متابعي المسلسلات الرمضانية بعد أن عرضت يوم أمس الحلقة الأولى منه وسط زحام في الأعمال الدرامية التي تعرضها الفضائيات العربية.

ويلعب الفنان المصري أحمد مكي دور البطولة في المسلسل الذي يجسد فيه شخصية ضابط عمليات خاصة ضمن قوات مكافحة الإرهاب في منطقة شمال سيناء. ويشاركه في دور البطولة الفنان كريم عبد العزيز.

وحظي أداء مكي في أولى حلقات المسلسل بإشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى حد أن وصفه أحد المعلقين بأنه وكريم عبد العزيز ولدا كضباط.

فيما قال مغرد آخر ويبدو أنه من أبناء سيناء إن أحمد مكي يتكلم اللهجة ”السيناوية“ أحسن منه.

ووصفت مغردة أخرى أداء أحمد مكي قائلة ”مكانه هوليود“ في إشارة إلى أدائه العالي الذي أظهره في الحلقة الأولى من المسلسل.

وقالت مغردة أخرى إن أداء الممثل المصري أحمد مكي شدها للمسلسل من أول حلقة وإن المسلسل يستحق المشاهدة.

ومسلسل ”الاختيار“ من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، وهو من بطولة أحمد مكي وكريم عبدالعزيز وإياد نصار وبشرى وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وطارق صبري وهادي الجيار وإسلام جمال وأحمد داش ومحمد علاء وسامح الصريطي وعمر الشناوي ومحمد جمعة وسلوى عثمان وأحمد حلاوة وأحمد شاكر عبداللطيف.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play