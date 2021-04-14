آيتن عامر تتهم ريهام حجاج بحذف مشاهدها في مسلسل "وكل ما نفترق"

اشتعل الصراع بين الفنانة المصرية ريهام حجاج ومواطنتها آيتن عامر حيث اتهمت وجهت آيتن اتهاما مباشرا لريهام بالتدخل في مشاهدها التي قامت بتصويرها في مسلسل ”وكل ما نفترق“ الذي يعرض ضمن ماراثون دراما رمضان 2021 وحذفها من المونتاج.

وكان ”إرم نيوز“ قد كشف تفاصيل هذا الصراع من مصادر داخل كواليس تصوير المسلسل بأن ريهام حجاج تدخلت في أمور تتعلق بمشاهد زميلتيها في العمل رانيا يوسف وآيتن عامر، وطلبت تحجيم المشاهد الخاصة بهما كي تظهر كنجمة بارزة في العمل باعتبارها بطلته.

وكشفت آيتن عامر تفاصيل ذلك من خلال منشور لها دونته عبر حسابها في موقع ”فيسبوك“، حيث كتبت قائلة: ”كم الدعم والمكالمات والحب مخلينى حقيقي عايزة اقفل الموضوع خالص بجملة القدر حطها قدامى صدفة (وأسوأهم الفاشل/ الفاشلة عندما ترى في نجاح الآخرين ازدراءً لشخصها وتهديدا لمحاولة وجودها) (فى المسلسل)“.

وتابعت آيتن عامر قائلة: ”عشان كده شالت المشاهد وقصت الشوتات دخلت عادت مونتاج الحلقات وبوظت المسلسل والمخرج اعتذر وكمان تدعى علينا ما ليس فينا، كفاية كده عملنا دعاية لأشياء متستاهلش“.

يأتي منشور آيتن عامر ردا على منشور كانت قد دونته ريهام حجاج عبر خاصية ”الاستورى“ في حسابها على موقع ”انستغرام“ حيث كتبت قائلة: ”يرى الدميم في الجمال تحديا له والغبي في الذكاء عدوانا عليه“.

وقالت ريهام حجاج : ”يشعر ذو الفاحشة في الأخلاق تعريا له واسوأهم الفاشل عندما يرى في نجاح الآخرين ازدراء لشخصه وتهديدا لمحاولة وجوده“.

وكانت تلك الأزمة قد بدأت بين آيتن عامر وريهام حجاج على مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات غامضة حيث قامت كل واحدة بكتابة منشور مبهم عبر حسابها اشتكت فيه من الأخرى، حتى حسمت آيتن عامر الأمر.

ودونت آيتن عامر، منشوراً عبر حسابها على ”فيسبوك“، علقت فيه على القرار الذي اتخذه الفنان المصري أحمد السعدني، بالانسحاب الرسمي من مسلسل ”كله بالحب“ الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية زينة.

ولم يكشف منشور آيتن عامر عن انسحاب رسمي لكنه أكد وجود مشكلة بينها وبين ريهام حجاج في مسلسل ”وكل ما نفترق“، إذ عبر المنشور عن حديث أمنية آيتن بالانسحاب فكتبت: ”خدونى معاكوا والنبي #موسم_الانسحاب“.

ولم تقف ريهام حجاج، صامتة إزاء ما كتبت آيتن عامر فدونت منشوراً عبر حسابها على ”فيسبوك“، لوحت فيه بطمع آيتن في دور أكبر في المسلسل رغم أن دورها ينحصر في أنها شقيقة البطل الذي يقف أمامها فقط وتطمع في أن يكون دورها أكبر من البطل.

وكتبت ريهام حجاج قائلة: ”عشنا و شوفنا إن أخت البطل اللي أدام البطلة طمعانة يبقى دورها أكبر من البطل“.