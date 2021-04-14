لماذا غابت هيا الشعيبي عن تقديم البرامج في رمضان 2021؟

عبرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن حزنها لعدم تقديمها برنامج في رمضان الجاري على عكس عادتها خلال السنوات الماضية، موضحة أن الجمهور على مواقع التواصل يسألها عن سبب غيابها عنهم وهي لا تعرف سبب عدم تلقيها عروضا كالعادة لتقديم برامج في رمضان.

وقالت هيا الشعيبي في مقابلة تلفزيونية إن البعض ابتعد عن تقديم عروض لها دون أن تعرف السبب، موضحة أنها لا تحب مطلقًا أن تطرق الأبواب لتسأل عن سبب عدم الاستعانة بها أو استبدالها بغيرها.

وأضافت الممثلة الكويتية أنها ستظل موجودة مع محبيها من خلال صفحاتها على مواقع التواصل المختلفة ولن تغيب، مشيرة إلى أنها سعيدة لمشاركتها ببطولة مسلسل ”عمارة في مهب الريح“ الذي يجمع عددا من النجوم العرب أبرزهم الفنان السوري عباس النوري والذي يعرض حصريًا على إحد القنوات القطرية.

ووجهت هيا الشعيبي رسالة حب واعتزاز لزوجها الفنان هاني الطباخ، مؤكدة أنه قام بتربية نجلها فهد حتى كبر وبلغ 13 عاما وكان يقوم بالانفاق عليه ومعاملته بشكل رائع.

وأكدت الشعيبي أنها تتمني أن يجعل الله يومها قبل يوم زوجها لأن أطفالهما متعلقون به للغاية، مشيرة إلى أنه مر مؤخرًا بالعديد من المشاكل الصحية وأصيب بجلطة وقام بإزالة ”المرارة“.