أمير كرارة مُتهم بعدم إتقان اللهجة الصعيدية في "نسل الأغراب"

تعرض الفنان المصري أمير كرارة، لانتقادات حادة من الجمهور، بسبب طريقة أدائه للهجة الصعيدية في مسلسله الرمضاني ”نسل الأغراب“، تلك الشخصية التي يقدمها لأول مرة في تاريخه الفني، حيث اتهمه كثيرون بالفشل لعدم استطاعته التخلي عن دور الظابط الذي قدمه في الأعوام الماضية، بمسلسلي ”الاختيار“ و“كلبش“.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول مشاهد مسلسل ”نسل الأغراب“ التي ظهر فيها أمير كرارة، حيث يجسد شخصية غفران وهو أحد أكبر تجار المخدرات بالمنطقة، حيث يبدأ المشهد بنزوله من سيارته وهو يرتدي زي العصابات ويلتف حوله العشرات من رجاله، ثم يقوم بعدها بالتعدي على زوج خالته موجهاً من خلاله رسالة تهديد لعزبته الفقيرة.

ورغم قوة أمير كرارة وتمكنه في التمثيل، إلا أنه فشل في أول اختبار باللهجة الصعيدية، حيث ظهرت شخصية ”سليم الأنصاري“ بشكل كبير في أدائه وهو ما يخالف الدور والذي يأتي بالعكس تماماً، هذا بجانب اللهجة والتي لاحظ الجمهور أنها لم تكن صعيدية بشكل واضح، حيث جمع بعض الكلمات التي جاءت بالعامية.

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وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع ظهور أمير كرارة،وانهالت التعليقات التي انتقدت في أغلبها طريقة تمثيله للدور، إن كان بسبب اللهجة أو التأثر بدوريه السابقين في مسلسلي ”كلبش“ و ”الاختيار“.

”نسل الأغراب“ تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.