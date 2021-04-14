للمرة الأولى.. عبد الرحمن العقل يتحدث عن "جاسوسة الفنانين" خلال غزو الكويت (فيديو)

كشف الفنان الكويتي عبد الرحمن العقل لأول مرة عن ذكرياته مع غزو العراق للكويت عام 1990، ومنها التهديدات التي تعرض لها من جانب زميلته الفنانة زينب الضاحي عراقية الأصل التي أطلق عليها ”جاسوسة الفنانين“ لكي يتعاون مع العراقيين ضد وطنه.

وقال عبد الرحمن العقل إنه فوجئ بمكالمة هاتفية من زينب الضاحي بعد الغزو العراقي تطالبه بمقابلتها فورًا داخل المسرح العربي لكي يقابل بعض القيادات العراقية، وهددته أنه في حال عدم مجيئه سترسل له عربة شرطة تأخذه بالقوة وبشكل مهين.

وأوضح الفنان الكويتي في مقابلة تلفزيونية، أنها طلبت منه وعدد من الفنانين أن يقفوا أمام كاميرات التلفزيونات المختلفة، ويعلنون دعمهم للغزو العراقي حتى يكتسب الشرعية، لافتًا إلى أنه لم يكن يتوقع أبدًا أن يكون هذا هو موقف زينب الضاحي من الكويت رغم أنها كانت تعيش بها منذ فترة وقامت بتمثيل العديد من الأعمال الهامة معه ومتزوجة من كويتي.

وأشار عبد الرحمن العقل إلى أنه وقت الغزو كانت أمواله بالبنك ولم يكن يملك إلا 20 دينارا كويتيا فقط، لافتا إلى أنه اضطر للسفر من الكويت إلى السعودية بسبب أطفاله وسط بكاء سيدات عائلته، مؤكدًا أنهم حصلوا في السعودية على استقبال رائع ليس له مثيل.