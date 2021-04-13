رغم عودتها بعد غياب.. سخرية واسعة من إعلان شريهان (فيديو)

تعرض إعلان الفنانة المصرية شريهان لموجة من السخرية والانتقادات بعد إذاعته والذي قدمته لصالح شركة فودافون، رغم عودة شريهان للظهور بعد غياب 27 عاماً.

وتم تداول الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إحدى الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي :“‏إعلان فودافون وحش شريهان حلوه بس الاعلان وحش وحش اوي“.

اعلان فودافون وحش شريهان حلوه بس الاعلان وحش وحش اوي — يارب صبرني (@_urfavnakodaa) April 13, 2021

واستهجن البعض عدم استغلال موهبة عظيمة وتاريخية مثل شريهان في تقديم محتوى جيد وقالت يارا :“‏حد تبقى معاه شريهان ويطلع اعلان كدة؟ هتنقط“.

حد تبقى معاه شريهان ويطلع اعلان كدة؟ هتنقط. — Yara Fahmy 🪴 (@ElYaraFahmy) April 13, 2021

بينما لم يفهم بعض الجمهور فكرة الإعلان وقالت متابعة باسم أمنية :“‏هو انا الوحيدة اللي مفهمتش حاجه من إعلان شريهان ولا انتوا كمان اصلي حسه نفسي غبيه اوووي مش فاهمه اي حاجه منه“.

هو انا الوحيدة اللي مفهمتش حاجه من إعلان شريهان ولا انتوا كمان اصلي حسه نفسي غبيه اوووي مش فاهمه اي حاجه منو 😂🚶 — Omnia Elramady ❤️ (@monmon_2005) April 13, 2021

وقال محمود :“‏لولا أن اختي شرحتلي اعلان شريهان بتاع فودافون لولا فهمته ..حتي الاعلانات صعبتوها علينا“.

لولا أن اختي شرحتلي اعلان شريهان بتاع فودافون لولا فهمته ..حتي الاعلانات صعبتوها علينا 😂🤦🏻 — M7moud M5louf 🪐🧡 (@MahmoudMakloof) April 13, 2021

فيما غردت أمنية الأمير :“‏مفيش حاجه حلوه ف اعلان ڤوداڤون غير شعر شريهان“.

مفيش حاجه حلوه ف اعلان ڤوداڤون غير شعر شريهان — OM NIA (@omnia_Alamir) April 13, 2021

وأبدى محبو شريهان استياءهم من الإعلان وتمنوا لو أن شريهان قدمت عملا أقوى.

ويدور الإعلان حول إنتاج عمل استعراضي ضخم تستعيد فيه الفنانة ذكريات الثمانينات وفوازير رمضان.

اعلان جميل وكل حاجه لاكن فودافون ايه علاقتها ! https://t.co/DtPqI7L461 — uni🌈 (@urrfavvpoo) April 13, 2021

ولم تعلق شريهان حتى الآن على عدم إعجاب البعض بإعلان فودافون الذي قدمته، لكنها وجهت رسالة لجمهورها عبر تغريدة على حسابها بموقع ”تويتر“ قائلة: ”وفي هذه الأيام الكريمة وهذا الشهر العظيم، عايزة أقولكم أنا متشكرة أكتر من جداً، حبتوني احترمتوني احتضنتوني وبحبكم، وبدعائكم شفيتوني ولسه بتشفوني“.

وتابعت: ”أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة انحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعاً ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيراً لرد جميل في رقبتي من سبتمبر ٢٠٠٢، مشاعري كلها متلخبطة لكن سعيدة“.