داوود حسين يعلق على حذف مشهد راقص في مسلسل "بو طار" (فيديو)

علق الفنان الكويتي داوود حسين على مشهد الرقص الذي حذفته إحدى القنوات من الحلقة الأولى لمسلسل ”بو طار“، مشيرا إلى أنه لا يعلم السبب الحقيقي، ولكن هذا الحذف جاء بنتيجة عكسية.

وقال داوود في تصريحات تليفزيونية: ”ما أدري ليش انحذف، أكيد لهم وجهة نظر، لكن الغريب أنه قبل هذا المشهد كان لي لقطة حذفوها أيضا، واللي عايز يشوف المسلسل كامل أكيد هيدور على قناة أخرى لا تحذف المشاهد“.

وأضاف حسين: ”حذف المشاهد من المسلسلات يؤثر عكسيا على القناة، يعني المشهد المحذوف تمت مشاهدته أكثر من مليون مرة من الحلقة الأولى للمسلسل“.

وعن سبب قبوله المشاركة في مسلسل ”بو طار“، قال حسين: ”فترة الحظر اللي الواحد عاش فيها بسبب كورونا خليتني أحس أنه لازم ندور على الضحك، فلما أتعرض عليا المسلسل وخصوصا أنه في مجموعة كبيرة من النجوم اللي أحبهم لم أتردد في القبول“.

كما تحدث الفنان داوود حسين عن سبب ابتعاده عن التقليد، موضحا أنه لم يستطع تقليد أي شخص إلا من يمتلك ثقة في نفسه فقط، نظرا لأنه من الممكن أن يتعرض للمقاضاة بسبب بعض الشخصيات الذين لا يمتلكون ثقة في أنفسهم.

يذكر أن مسلسل ”بو طار“ تدور أحداثه حول فرقتين، فرقة أبو طار وأسرته، أما الفرقة الأخرى أبو طار الأصلي، ولدى الفرقتين مدير أعمال يتسبب لهما في العديد من المشاكل الكوميدية، ويرتكز على حلقات متصلة – منفصلة، حيث يطرح في كل حلقة قضية اجتماعية معينة.

ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم الفنان إبراهيم الحربي ومرام البلوشي وعبدالله الخضر وغيرهم، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف، منهم عبير الجندي وأحمد العونان ومحمد الحملي وهبة العبسي وآخرون، وهو من إنتاج وتأليف بندر السعيد، وإخراج ثامر العسلاوي.