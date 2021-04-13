الأردن.. لماذا منعت الرقابة عرض مسلسل "أم الدراهم"؟ (فيديو)

أثار التلفزيون الأردني الجدل بقراره عدم بث مسلسل ”أم الدراهم“، الذي كان من المفترض عرضه خلال الدورة البرامجية الحالية لشهر رمضان، وذلك رغم الحملة الترويجية التي قام بها التلفزيون للمسلسل عبر منصاته الإلكترونية.

وتداول معلقون أن سبب وقف عرض المسلسل هو الإسقاطات السياسية التي تحملها أحداثه، حسب وصفهم.

وقال الفنان ساري الأسعد، أحد أبطال المسلسل، إن العمل يتناول حياة ”مختار“ قرية يبطش بأهلها ويستولي على ممتلكاتهم.

وبين الأسعد، عبر فيديو بثه على صفحته في ”الفيسبوك“، أن المجتمع الأردني كغيره من المجتمعات فيه الجيد والسيئ، وأن المسلسل يتناول قضايا مجتمعية، وهو بمثابة رسائل للحكومة عن أماكن الخلل في المجتمع.

وكشف الأسعد أن الجهات الرقابية قامت بتأويل بعض المشاهد بأنها إيحاءات جنسية، مشيرًا إلى أن تراجع الدراما الأردنية سببها الرقابة.

وقال إن منتج العمل تواصل معه طالبا منه عدم التحدث في موضوع المسلسل، لكنه رفض.



من جهته، قال الفنان علي عليان، أحد أبطال العمل، إن ”المسلسل من إنتاج القطاع الخاص لمنتج أردني معروف هو فواز الصباغ، وإن العمل جاء خلال جائحة كورونا، وكان بمثابة متنفس للفنان بأن تُنتج له أعمال في هذه الظروف الشديدة.

وبين عليان، في حديث لـ“إرم نيوز“، أن ”العمل مأخوذ من مسرحيات عالمية تم تحويلها إلى قصص وحكايا ريفية، تحاكي المجتمع العربي والأردني على وجه الخصوص، وكعادة الدراما هناك صراع بين الخير والشر، وأي عمل لا يحتوي على صراعات درامية لا يرقى بأن يكون عملا ناجحا“.

وتتناول كل 3 حلقات من المسلسل قضية معينة، والصراع الدرامي قائم في كل حلقات العمل الذي تم تأويله سياسيا وهو بعيد عن السياسة، بحسب عليان، الذي أشار إلى أن العمل تم الانتهاء من تصويره الصيف الماضي.

وكشف عليان أنه في اليوم نفسه الذي تمت فيه الموافقة على شراء العمل تم إبلاغ المنتج أيضا برفضه.

بدوره، أكد نقيب الفنانين الأردنيين الفنان حسين الخطيب أنه ”في الوقت الذي تعمل النقابة جاهدة بأن تكون العلاقة مثالية بين التلفزيون الأردني والنقابة، وفق خطة للإنتاج الدرامي المدروس، وحيث إن النقابة الآن ممثلة في النقيب عضو في مجلس إدارة التلفزيون، فقد دعم المجلس بأن يكون رمضان هذا العام للإنتاج الأردني فقط، وهو على غرار ما تقوم به بعض الدول الأخرى“.

وأضاف الخطيب، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أنه ”تمت الموافقة على 5 أعمال، من ضمنها مسلسل ”الحنين إلى الرمال“، الذي واكبت النقابة إنتاجه للتلفزيون، ابتداءً من اختيار النص والشروع في الإنتاج بإدارة من التلفزيون الأردني، وكانت هذه البداية للاستثمار بالفن لكي يسوق هذا العمل لخارج الأردن، وهو لطالما كان من مطالب النقابة لتسويق الأعمال للخارج“.

وبين الخطيب أن النقابة دعمت بأن تكون مسلسلات رمضان لمنتجين أردنيين من القطاع الخاص، وكان مسلسل ”أم الدراهم“ من ضمن هذه الأعمال الخمسة التي وافق عليها مجلس إدارة التلفزيون مبدئيا، على أن تقوم الإدارة بالرقابة على هذه الأعمال بما فيها مسلسل ”الحنين إلى الرمال“ الذي هو من إنتاج التلفزيون الأردني بالكامل، وقد علمنا بأن مسلسل ”أم الدراهم“ دخل إلى لجان الرقابة مثله مثل أي مسلسل، ويبدو أنه تم تشكيل لجنة رقابية أخرى حتى تنصف هذا العمل، لكن يبدو أن المسلسل لم يجز من اللجنة الثانية، وفيما يتعلق بموضوع الترويج للمسلسل الذي تم رفض بثه فهذا شأن إداري داخلي“.

وكشف الخطيب بأنه كان في اجتماع مع جهات رسمية، وطالب بأن لا تكون هناك رقابة على المواضيع، إلا فيما يتعلق بالثوابت الوطنية والدينية، وهي تعتبر ثوابت عند الفنان والكاتب، وفي تاريخ الفن الأردني بقي الفنان رقيبا على عدد من القضايا والثوابت دون أن يكون هناك لجان رقابية، بحسب الخطيب.

وأضاف نقيب الفنانين الأردنيين بأنه يؤيد اللجان الرقابية في الإطار الفني والتقني، مبينا: ”لكن لا أعتقد بأن هناك أي عمل أردني يستطيع أن يقترب من الثوابت الدينية والوطنية“.

وأضاف الخطيب: ”لقد تواصلت مع منتج العمل وإدارة التلفزيون، ونأمل أن يتم الوقوف لاحقا على بعض هذه الملاحظات ويتم تعديلها ليتم شراء هذا العمل لما بعد دورة رمضان الحالي“.

والمسلسل من بطولة ساري الأسعد، ناريمان عبدالكريم، أنور خليل، ديانا رحمة، علي عليان، نجلاء عبد الله، محمد الإبراهيمي، عبد الكامل خلايلة، ياسمين الدلو، حيدر كفوف، وآخرون.