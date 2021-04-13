منوعات

"رامز عقله طار" يواجه اتهامات بفقدان الإثارة في حلقته الأولى
تاريخ النشر: 13 أبريل 2021 20:34 GMT
تاريخ التحديث: 13 أبريل 2021 22:00 GMT

"رامز عقله طار" يواجه اتهامات بفقدان الإثارة في حلقته الأولى

أثارت الحلقة الأولى من برنامج "رامز عقله طار" ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضها، إذ اعتبر متابعون أن الفكرة معادة وفيها كثير من التكرار لفقرات

+A -A
المصدر: مريم مصطفى – إرم نيوز

أثارت الحلقة الأولى من برنامج ”رامز عقله طار“ ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضها، إذ اعتبر متابعون أن الفكرة معادة وفيها كثير من التكرار لفقرات ”رامز واكل الجو“ الموسم الماضي، ووصف الجمهور البرنامج بأنه ”خال من الأفكار الجديدة“.

وكان ضيف الحلقة الأولى من البرنامج الفنان المصري أحمد سعد، وقد حازت على العديد من التعليقات السلبية، رغم تحقيقها نسبة مشاهدات مرتفعة.

وقال معلق على تويتر: ”‏‎أي يا فنان فين المقلب، وبعدين إعلان فودافون أطول من البرنامج بتاعك ليه ها“.

وسخر آخر قائلًا: ”‏‎مسيو رامز انت تقريبا نسيت المقلب“.

وقال آخر: ”عارفين والله ان رامز جلال بقي بايخ والبرنامج اتحفظ ومفيش أي تجديد وبيكون متفق مع الناس اللي هتطلع معاه بس هنتفرج عليه برضو واحنا بنفطر“.

ووجه بعضهم الكلام لرامز مبينين أن الفكرة لم تنل إعجابهم هذا العام كما أنه تم إسقاطه من قائمة المشاهدة، حيثُ قال أحدهم: ”السنه دي البرنامج وفكرته مش عاجبني يا رامز“.

وعلق آخر بالقول: ”‏ما حد يسألنا رامز جلال فين المقلب؟“.

وشهدت الحلقة الأولى من برنامج ”رامز عقله طار“ انفعال الضيف الفنان أحمد سعد بطريقة جنونية، فور اكتشافه مقلب الفنان رامز جلال، حيث أقدم على ضربه، ودفعه عدة مرات بقوة على الأرض.

وتقوم فكرة برنامج ”رامز عقله طار“، الذي يقام في مدينة ترفيه وألعاب في السعودية، على مرور الضيف بفترة من الخوف والهلع داخل لعبة ”بينت بول“، ومن ثم يضطر للقفز داخل حوض مياه.

ويعتبر برنامج ”رامز عقله طار“، هو الموسم الـ11 على التوالي لرامز جلال، ويعرض على شاشة ”Mbc مصر“ يوميًا طيلة أيام شهر رمضان، حيث يستضيف رامز جلال مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: محمد هنيدي، سمية الخشاب، ويزو، أحمد مالك، دينا الشربيني، حمو بيكا، كندة علوش.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play