"رامز عقله طار" يواجه اتهامات بفقدان الإثارة في حلقته الأولى

أثارت الحلقة الأولى من برنامج ”رامز عقله طار“ ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضها، إذ اعتبر متابعون أن الفكرة معادة وفيها كثير من التكرار لفقرات ”رامز واكل الجو“ الموسم الماضي، ووصف الجمهور البرنامج بأنه ”خال من الأفكار الجديدة“.

وكان ضيف الحلقة الأولى من البرنامج الفنان المصري أحمد سعد، وقد حازت على العديد من التعليقات السلبية، رغم تحقيقها نسبة مشاهدات مرتفعة.

وقال معلق على تويتر: ”‏‎أي يا فنان فين المقلب، وبعدين إعلان فودافون أطول من البرنامج بتاعك ليه ها“.

اي يفنان فين المقلب وبعدين اعلان فودافون اطول من البرنامج بتاعك ليه ها 😂😂 — Ahmed Safwat (@AhmedSa51411220) April 13, 2021

وسخر آخر قائلًا: ”‏‎مسيو رامز انت تقريبا نسيت المقلب“.

مسيو رامز انت تقريبا نسيت المقلب pic.twitter.com/6qwc4Je3kC — Khaled Mahmoud (@X8IsDIugAn62WYb) April 13, 2021

وقال آخر: ”عارفين والله ان رامز جلال بقي بايخ والبرنامج اتحفظ ومفيش أي تجديد وبيكون متفق مع الناس اللي هتطلع معاه بس هنتفرج عليه برضو واحنا بنفطر“.

عارفين والله ان رامز جلال بقي بايخ و البرنامج اتحفظ و مفيش اي تجديد و بيكون متفق مع الناس الي هتطلع معاه بس هنتفرج عاليه برضو و احنا بنفطر 😂 — EL_SMAHY (@ahmedelsmahy612) April 13, 2021

ووجه بعضهم الكلام لرامز مبينين أن الفكرة لم تنل إعجابهم هذا العام كما أنه تم إسقاطه من قائمة المشاهدة، حيثُ قال أحدهم: ”السنه دي البرنامج وفكرته مش عاجبني يا رامز“.

السنه دي البرنامج وفكرته مش عاجبني ي رامز 😔 — ❤️Mony Mahmoud❤️ (@MonySoso50) April 13, 2021

وعلق آخر بالقول: ”‏ما حد يسألنا رامز جلال فين المقلب؟“.

ما حد يسألنا رامز جلال فين المقلب ؟ — Abdo GhariB ⚡ (@abdo_ghareb_) April 13, 2021

وشهدت الحلقة الأولى من برنامج ”رامز عقله طار“ انفعال الضيف الفنان أحمد سعد بطريقة جنونية، فور اكتشافه مقلب الفنان رامز جلال، حيث أقدم على ضربه، ودفعه عدة مرات بقوة على الأرض.

وتقوم فكرة برنامج ”رامز عقله طار“، الذي يقام في مدينة ترفيه وألعاب في السعودية، على مرور الضيف بفترة من الخوف والهلع داخل لعبة ”بينت بول“، ومن ثم يضطر للقفز داخل حوض مياه.

ويعتبر برنامج ”رامز عقله طار“، هو الموسم الـ11 على التوالي لرامز جلال، ويعرض على شاشة ”Mbc مصر“ يوميًا طيلة أيام شهر رمضان، حيث يستضيف رامز جلال مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: محمد هنيدي، سمية الخشاب، ويزو، أحمد مالك، دينا الشربيني، حمو بيكا، كندة علوش.