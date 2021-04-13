رامز جلال يُفقد أحمد سعد أعصابه في "رامز عقله طار" ويتعرّض للضرب (فيديو)

انفعل الفنان المصري أحمد سعد، بطريقة جنونية، فور اكتشافه مقلب الفنان رامز جلال في برنامج ”رامز عقله طار“ حيث أقدم على ضربه، ودفعه عدة مرات بقوة على الأرض.

وحاول رامز جلال تهدئة أحمد سعد، الذي كان أول ضحية للبرنامج، لكنه صرخ في وجهه وظل يعنّفه، وبسبب مقالبه التي يدبّرها لأصدقائه.

واستطاع رامز جلال، أن يحتوي غضب أحمد سعد، بل ويغني له وسط سخرية واسعة، ثم قام بسكب المياه عليه، ما جعله يوبّخه مجددًا قائلًا: ”هو أنت يا بني مش بني آدم“.

وكان قد قدم رامز جلال، الفنان أحمد سعد، في بداية الحلقة بقوله: ”النجم اللي جايلنا النهاردة مشاكلة النسائية هيّا اللي عملتْ له تريندات على السوشيال ميديا، الستّات بتتخانق عليه“.

واستقبله رامز جلال، ساخرًا منه قائلًا: ”فحولة الطرب ومحطّم طحال العذارا، الفنان أحمد سعد، نزلة أحمد سعد من العربية نزلة تباع، كان عايز يعمل سكسوسة عاصي الحلاني، وقَلبتْ منه على نجمة مرسيدس“.

وسخر رامز جلال من عملية النحت، التي قام أجراها أحمد سعد في وجهه مؤخرًا، كما سخر منه عندما عبّر أحمد سعد، عن رغبته في تربية أسد؛ كونه ينتمي لأصحاب برج الأسد.

ودخل أحمد سعد في مغامرة مسليّة داخل لعبة ”بينت بول“، ووقتها قام رامز جلال، بالاختباء وضرب أحمد سعد بالبندقية، دون أن يلاحظه، فردّ أحمد سعد، قائلًا: ”هي لعبة حلوة بس إنت جايبنا تستقبلونا، ولا تهزقونا“.

ويُعرض برنامج ”رامز عقله طار“ على شاشة ”Mbc مصر“ يوميًا طيلة أيام شهر رمضان، حيث يستضيف رامز جلال مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: محمد هنيدي، سمية الخشاب، ويزو، أحمد مالك، دينا الشربيني، حمو بيكا، كندة علوش.