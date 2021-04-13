دعوى تطالب سارة التونسي دفع 10 ملايين جنيه كتعويض لـ "العدل جروب"

استدعت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، الفنانة التونسية سارة التونسي؛ بسبب الأزمة التي نشبت بينها وبين الشركة المنتجة لمسلسل ”حرب أهلية“، المنافس في ماراثون دراما رمضان 2021.

وجاء الاستدعاء على خلفية قيام الشركة المنتجة بالدخول في مرحلة التقاضي، ضد سارة التونسي، حيث طالبتها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه مصري؛ للإخلال بالعقد الموقع بينهما.

وقررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل الدعوى لحين حضور الفنانة سارة التونسي شخصيا لجلسة 20 أبريل/نيسان الجاري.

وطالبت الشركة المنتجة بالدعوى المقامة ضد الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه؛ لإخلالها بالعقد، وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل ”حرب أهلية“؛ لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.

وصرح المستشار هيثم عباس، أنه أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت؛ لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة، التي عملت في المجال الفني لعقود.

ومسلسل ”حرب أهلية“، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته يسرا وباسل خياط وجميلة عوض، وسنتيا خليفة، وعدد كبير من نجوم الفن.