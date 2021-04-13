دعوى تطالب سارة التونسي دفع 10 ملايين جنيه كتعويض لـ "العدل جروب"

استدعت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، الفنانة التونسية سارة التونسي؛ بسبب الأزمة التي نشبت بينها وبين الشركة المنتجة لمسلسل ”حرب أهلية“، المنافس في ماراثون دراما رمضان 2021.
وجاء الاستدعاء على خلفية قيام الشركة المنتجة بالدخول في مرحلة التقاضي، ضد سارة التونسي، حيث طالبتها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه مصري؛ للإخلال بالعقد الموقع بينهما.
وقررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل الدعوى لحين حضور الفنانة سارة التونسي شخصيا لجلسة 20 أبريل/نيسان الجاري.
وطالبت الشركة المنتجة بالدعوى المقامة ضد الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه؛ لإخلالها بالعقد، وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل ”حرب أهلية“؛ لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.
وصرح المستشار هيثم عباس، أنه أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت؛ لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة، التي عملت في المجال الفني لعقود.
ومسلسل ”حرب أهلية“، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته يسرا وباسل خياط وجميلة عوض، وسنتيا خليفة، وعدد كبير من نجوم الفن.