ميغان ماركل تتصل بالملكة إليزابيث لمواساتها بوفاة الأمير فيليب

تواصلت ميغان ماركل دوقة ساسكس، مع الملكة إليزابيث لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير فيليب، وفقا لتقرير نشرته مجلة ”يو إس ويكلي“.

وذكر التقرير أن دوقة ساسكس اتصلت بالملكة إليزابيث البالغة من العمر 94 عاما لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير فيليب و“للتعبير عن حزنها الشديد لوفاته وتعاطفها الكامل معها“.

يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه الأمير هاري إلى المملكة المتحدة لحضور جنازة جده، بينما بقيت ميغان في الولايات المتحدة بناء على نصيحة أطبائها بعدم السفر بسبب ظروف حملها الخاصة.

وبعد وقت قصير من إعلان قصر باكنغهام نبأ وفاة الأمير فيليب، انتقل الثنائي ميغان وهاري إلى موقع Archewell الإلكتروني، لنعى الأمير الراحل، وكتب ”تخليدا لذكرى صاحب السمو الملكي دوق إدنبرة 1921-2021.. شكرا على خدمتك.. سنفتقدك كثيرا“.

في غضون ذلك، أصدر الأمير هاري بيانا منفصلا يوم الإثنين تكريما لجده الراحل، قال فيه، إن ”الأمير فيليب سيكون له دائما مكانة خاصة في قلبه، وفي قلب ميغان وابنهما أرشي وابنتهما التي لم تولد بعد“.