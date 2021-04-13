مصطفى درويش ينسحب من مسلسل "كله بالحب" ويهاجم الفنانة زينة

تسبب الفنان المصري مصطفى درويش، في أزمة كبيرة بإعلان انسحابه من مسلسل ”كله بالحب“، الذي يعرض عبر شاشة قناة ”النهار“، ضمن الماراثون الرمضاني.

وكتب درويش في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ”أعلن انسحابي من مسلسل كله بالحب ورفع قضية على الشركة المنتجة لإخلالها بشروط التعاقد“.

https://www.facebook.com/mostafa.darwish.voda/posts/4010707262323770

وفي منشور آخر، قال درويش ”هو فيه شركة تحط اسم ممثلة ونجمة عمل 3 مرات على التتر وتيجي على باقي نجوم العمل“.

https://www.facebook.com/mostafa.darwish.voda/posts/4010953835632446

وتابع ”ماكنتوش سميتوه كله بالحب، كنتو سموه كله بال زينة.. غلطة ندمان عليها فعلا وأنا بعرف آخد حقي كويس وبطريقتي“.

وكان الفنان أحمد السعدني انسحب من المسلسل، الذي تشاركه بطولته الفنانة زينة، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ”أعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل المهزلة، وتقدمي بشكوي رسمية للنقيب الدكتور أشرف زكي ضد شركة الإنتاج، للخرق الواضح للعقد الموقع مع الشركة، متمسكا بكل حقوقي المادية وآسف للإزعاج مرة أخرى ورمضان كريم“.