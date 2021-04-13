الفنانة بلقيس تبكي بسبب نادين نجيم (فيديو)

دخلت الفنانة اليمنية بلقيس في نوبة بكاء على الهواء خلال استضافتها على قناة ”الجديد“ بعد توجيه الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسالة صوتية لها أشادت فيها بقوتها وصبرها وقدرتها على تجاوز فترة إصابتها بمرض الاكتئاب، وطالبتها بالتحدث عن هذه الفترة الصعبة حتى يستفيد منها كل الشباب.

وقالت بلقيس إن نادين نسيب نجيم مرت بنفس حالة الاكتئاب بعد انفجار مرفأ بيروت والأمر كان صعبًا عليها للغاية، لافتة إلى أنها تتشابه مع نجيم في العديد من الأشياء وترى نفسها فيها.

وطالبت المطربة اليمنية الفتيات بعدم المعاناة بصمت وكبت مشاعرهن، ولكن يجب مواجهة الحياة بقوة، لافتة إلى أن السيدات يجب أن يتوقفن عن إيذاء بعضهن ويقدمن كل الدعم لبعضهن حتى يستطعن تجاوز الصعوبات.

وحول دخولها عالم التمثيل، قالت بلقيس إنها لا ترفض فكرة التمثيل ولكنها تنتظر أن تعرض عليها فرصة عربية قوية تضيف لها وتضم نجوما كبار، لافتة إلى أنها تعشق الفنانة نيللي كريم وتعتبرها ”مجرمة“ تمثيل.

وأضافت بلقيس أنها تحب أن تشارك الفنانة المصرية دنيا سمير غانم عملا فنيا كوميديا، متوقعة أن يحقق نجاحا ضخما لأنهما تستطيعان التحدث بعدة لهجات، كاشفة عن حبها للفنان محمد رمضان الذي تحترم تجربته التمثيلية الناجحة.

ولفتت إلى أنها تحب التعاون مع الفنان قصي خولي والفنانة نادين نسيب نجيم من خارج مصر لأنها تحب فنهما وتمثيلهما.

وكشفت بلقيس أنها تستعد لإصدار ديو غنائي مع نجم شاب عربي خلال عيد الفطر، رافضة الإفصاح عن اسمه بالوقت الحالي.