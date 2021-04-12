حورية فرغلي تكشف تطورات حالتها الصحية

كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي تطورات حالتها الصحية، بعد مرور أكثر من شهرين على رحلتها العلاجية التي بدأتها بالسفر إلى ولاية شيكاغو الأمريكية، لإجراء عدد من العمليات الجراحية في أنفها.

وقالت فرغلي، في تصريحات تلفزيونية، إن حالتها الصحية جيدة حاليًا، بعدما أجرت ثلاث عمليات في أنفها، موضحة أنه تتبقى لها عملية أخيرة ستجريها يوم الأربعاء المقبل.

وعن موعد عودتها إلى مصر، أضافت أنه بعد إجرائها العملية الأخيرة سيحدد الطبيب المعالج لها متى يمكنها مغادرة المستشفى، والسماح لها باستقلال الطائرة التي تعيدها إلى الوطن، متوقعة أن تعود إلى مصر خلال أسبوع أو 10 أيام كحد أقصى.

وعبرت فرغلي عن اشتياقها للعودة إلى الفن والتمثيل مرة أخرى، موضحة أنها كانت ترغب في المشاركة في أحد الأعمال المنافسة في دراما رمضان 2021، مشيرة إلى أنها ستشارك في أحد المسلسلات التي ستنافس في رمضان 2022.

يأتي حديث فرغلي لينفي الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الأخيرة بشأن تدهور حالتها الصحية في ظل انقطاع الأخبار عنها مؤخرا.

وكانت فرغلي قد بدأت رحلة علاجية في نهاية يناير الماضي، حيث سافرت إلى ولاية شيكاغو الأمريكية لإجراء عملية جراحية في أنفها تحت إشراف أحد الأطباء العالميين، وكشفت في تصريحات تلفزيونية تفاصيل رحلة علاجها في الولايات المتحدة، وبالتحديد تبعات العملية الأولى، حيث قالت: ”بعد إجراء العملية الأولى التي استغرقت أكثر من 10 ساعات، تعبت كثيرا خلالها، فقد كان الأمر مؤلما جدا، ولكني تحاملت على نفسي؛ لأن ذلك طوق نجاة بالنسبة لي لكي أعود لحياتي الطبيعية“.